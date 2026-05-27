/ગુજરાતના વાતાવરણમાં આવશે પલટો! કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે આ તારીખથી વરસાદ આપશે રાહત; હવામાન-અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં ગરમી હવે લોકો માટે આફત બની ગઈ છે. સૂર્ય દેવ જાણે હાલ આક્રોશિત હોય તેવી સ્થિતિ છે. દિવસ દરમિયાન રસ્તાઓ સૂમસામ છે. તો રાત્રે પણ ગરમી અને બફારાથી લોકો બેચેન બન્યા છે. હવામાન વિભાગે આગામી 48 કલાક સુધી ગરમીથી કોઈ મોટી રાહત નહીં મળે તેવી આગાહી કરી છે. પરંતુ ત્યારબાદ રાજ્યમાં હવામાનમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. ક્યાં પડશે વરસાદ? કયા જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે થન્ડર સ્ટોર્મની આગાહી? ચાલો જાણીએ.
ગુજરાતમાં હાલ ગરમીનો કહેર ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. બપોર પડતાં જ રસ્તાઓ સૂમસામ બની જાય છે. લોકો ઘરમાં કેદ થવા મજબૂર બન્યા છે. તો રાત્રિના સમયે પણ ગરમી અને બફારાએ લોકોને અકળાવી દીધા છે. રાજ્યના અનેક શહેરોમાં ગરમીનો પારો સતત ઉંચકાઈ રહ્યો છે. આજે સુરેન્દ્રનગર રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું છે. ગરમ પવન અને તપતા સૂર્ય વચ્ચે લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, રાજકોટ અને વડોદરા સહિતના શહેરોમાં પણ ગરમીનો ડબલ એટેક જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ તાપમાનનો ત્રાસ, તો બીજી તરફ ભેજના કારણે અસહ્ય બફારો. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. શું છે નવી આગાહી?
હવામાન વિભાગે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહી દીધું છે કે, આગામી 48 કલાક સુધી ગરમીમાંથી કોઈ મોટી રાહત નહીં મળે. એટલે કે હજુ બે દિવસ સુધી લોકોને કાળઝાળ ગરમી સહન કરવી પડશે. પરંતુ ત્યારબાદ હવામાનમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. 30 મેથી 2 જૂન દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જામે તેવી શક્યતા છે. 30 અને 31 મેના રોજ કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને મહીસાગરમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો 1 જૂને ઉત્તર ગુજરાતથી લઈને મધ્ય ગુજરાત સુધી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય બની શકે છે. દાહોદ, પંચમહાલ, છોટા ઉદેપુર, વડોદરા, નર્મદા સાથે અમરેલી અને ભાવનગરમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસી શકે છે.
2 જૂને દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદી માહોલ વધુ જામે તેવી શક્યતા છે. તાપી, ડાંગ, નર્મદા, વડોદરા, પંચમહાલ અને મહીસાગર સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે ભારે પવન અને વીજળીના કડાકા દરમિયાન સાવચેત રહેવાની પણ અપીલ કરી છે.
જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ 29 અને 30 મે દરમિયાન ગુજરાતમાં હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસી શકે છે. તો 7 જૂને રોહિણી નક્ષત્ર દરમિયાન પણ વરસાદી માહોલ સર્જાય તેવી સંભાવના છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં 2 જૂન, 4 જૂન અને 7 જૂનના રોજ પણ ભારે પવન સાથે છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે. અરબ સાગરમાં સિસ્ટમ સક્રિય થતાં પવનની ગતિ વધશે અને વાતાવરણમાં બફારો વધ્યા બાદ વરસાદી માહોલ જામશે. હાલ તો ગુજરાત ગરમીના અગનકુંડમાં ધધકી રહ્યું છે. લોકો હવે આકાશ તરફ મીટ માંડીને વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. હવે જોવું એ રહ્યું કે વરસાદ ક્યારે આવે છે અને કાળઝાળ ગરમીથી લોકોને કેટલી રાહત અપાવે છે.