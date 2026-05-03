ગુજરાતમાં ગરમીનો કહેર! આગામી 48 કલાક બાદ તાપમાનમાં ઘટાડાની આગાહી, જાણો ક્યારે આવશે વરસાદ?

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં હાલમાં ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 48 કલાક દરમિયાન મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય, ત્યારબાદ સમગ્ર ગુજરાતમાં ધીમે ધીમે બેથી ત્રણ ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થવાની આગાહી છે. જ્યારે બીજી તરફ દેશના ઘણા રાજ્યમાં ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ આગામી દિવસોમાં કેવું રહેશું ગુજરાતનું વાતાવરણ અને ક્યારે આવશે વરસાદ?

Updated:May 03, 2026, 07:27 PM IST

મે મહિનાની શરૂઆત થતાની સાથે જ હવામાનમાં પલટો આવ્યો છે. છેલ્લા 48 કલાકમાં દિલ્હી-એનસીઆર સહિત દેશના 10થી વધુ રાજ્યોમાં ધૂળની ડમરીઓ અને ભારે પવન સાથે મધ્યમથી ભારે વરસાદ વરસ્યો છે. આ દરમિયાન ભારતીય હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે, આ સિલસિલો હજુ સમાપ્ત થવાનો નથી. સોમવાર અને મંગળવાર (04 અને 05 મે)ના રોજ પણ દેશના અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત, પૂર્વી ભારતમાં વીજળી પડવાની પણ આશંકા છે.

3 મેના રોજ જાહેર કરાયેલા હવામાન વિભાગના બુલેટિન અનુસાર, દિલ્હી, યુપી, બિહાર, ઓડિશા, ઝારખંડ, સિક્કિમ, મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગઢ સહિત અનેક રાજ્યોમાં તોફાની પવન સાથે વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે આ સમયગાળા દરમિયાન લોકોને સાવધાન રહેવાની સલાહ આપી છે. કેટલીક જગ્યાએ કરા પણ પડી શકે છે. 

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, મે મહિનામાં વાતાવરણમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળશે. એક તરફ ગરમીમાં આંશિક ઘટાડો થશે તો બીજી તરફ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થશે. મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાતમાં તાપમાન 44-45 ડિગ્રીથી ઘટીને 41-42 ડિગ્રી સુધી પહોંચશે. જોકે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભેજને કારણે ઉકળાટ યથાવત રહેશે. 6થી 12 મે દરમિયાન પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીને કારણે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 23 મેના રોજ પણ અણધાર્યા વરસાદની શક્યતા છે. 11થી 20 મે દરમિયાન રાજ્યમાં ધૂળની ડમરીઓ અને તીવ્ર પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, મે મહિનાના અંતમાં સમુદ્રમાં હલચલ વધશે. 8 જૂન બાદ અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું આકાર લઈ શકે છે. 28 મે સુધીમાં આંદામાનમાં ભારે વરસાદ અને 1 જૂન સુધીમાં દક્ષિણ ભારતમાં ચોમાસું બેસી જવાની પૂરી શક્યતા છે. અંબાલાલે આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, 6થી 12 મે દરમિયાન ગુજરાતમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.   

ખાસ કરીને 11થી 20 મે દરમિયાન રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં ધૂળની ડમરીઓ અને તીવ્ર આંધી-વંટોળ આવવાની શક્યતા છે. 23 મેના રોજ પણ અણધાર્યો વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 15 મે બાદ અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડી બંને સક્રિય થશે. મે મહિનાના અંતમાં અથવા જૂનની શરૂઆતમાં બંગાળની ખાડીમાં ચક્રવાત સર્જાવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આ વર્ષે અરબ સાગર વધુ સક્રિય રહેવાનો હોવાથી 8 જૂન બાદ ત્યાં પણ વાવાઝોડું આકાર લઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલે ચોમાસા અંગે જણાવ્યું છે કે, 28 મે સુધીમાં આંદામાન નિકોબાર ટાપુઓ પર ભારે વરસાદ શરૂ થઈ જશે. 1 જૂન સુધીમાં દક્ષિણ છેડે ચોમાસું પહોંચવાની શક્યતા છે.  

