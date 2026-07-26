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ગુજરાત પર આકાશી આફતનું સંકટ! ઓગસ્ટમાં પણ મેઘરાજા બોલાવશે તબાહી, અંબાલાલ પટેલ તારીખ સાથે આપ્યું જિલ્લાનું લિસ્ટ

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 26, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:43 PM IST

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં મેઘ મહેર યથાવત છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી મેઘરાજા મન મૂકીને વરસ્યા છે. ત્યારે ગુજરાત પર ફરી એક વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા ભારેથી અતિભાર વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં કેવો અને ક્યા મેઘરાજા ધમાલ મચાવશે તેની આગાહી કરી છે. તો ચાલો જાણીએ નવી આગાહી વિશે.

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હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, હાલ દક્ષિણ ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં સારો વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ ઓછો નોંધાયો છે. અગાઉ રાજસ્થાનમાં સર્જાયેલા લો પ્રેશરના કારણે રાજ્યમાં સારો વરસાદ વરસ્યો હતો, જેને પગલે આગામી બે દિવસ માટે ગુજરાતમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આજે પણ ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની પૂરી સંભાવના છે.

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હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી અઠવાડિયામાં વાતાવરણમાં મોટો બદલાવ આવશે. બંગાળની ખાડીમાં વેલમાર્ક લો પ્રેશર સક્રિય થવા જઈ રહ્યું છે, જેની સીધી અસર ગુજરાત પર 30 જુલાઈ આસપાસ જોવા મળશે. આ સિસ્ટમના કારણે રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને 30 જુલાઈએ છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, તાપી અને વલસાડ જિલ્લામાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે, જ્યારે 1 ઓગસ્ટે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે.

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બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, 27 જુલાઈ સુધી રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. જેમાં કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાત, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર યથાવત રહી શકે છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં સર્જાતી સિસ્ટમ વધુ સક્રિય બનવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે. ભારે વરસાદના કારણે પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં પાકને નુકસાન અને શાકભાજીમાં રોગચાળો ફેલાવાની પણ ચેતવણી આપવામાં આવી છે.

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હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, બંગાળના ઉપસાગરમાં બનેલી સિસ્ટમ ડીપ ડિપ્રેશન બની મધ્યપ્રદેશ થઈને ઉત્તર ગુજરાત તરફ આગળ વધશે. આ સિસ્ટમને કારણે પાટણ, સમી, હારીજ, બનાસકાંઠા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, પંચમહાલ અને કચ્છમાં વરસાદની શક્યતા છે.  

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ત્યારબાદ 13-14 ઓગસ્ટ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત તથા પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. જેમાં દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે. ઓગસ્ટના ત્રીજા અને ચોથા સપ્તાહમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. સતત વરસાદથી ખેતરોમાં પાણી ભરાતા પાકના મૂળ સડી જવાની અને શાકભાજીના પાકમાં ટપકાના રોગ ફેલાવવાની સંભાવના રહેલી છે, જેનાથી ખેડૂતોએ સાવચેત રહેવું પડશે.

TAGS:
gujarat weather forecast
Heavy Rain Alert
Ambalala Patel prediction
વરસાદની આગાહી
અંબાલાલ પટેલની આગાહી

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