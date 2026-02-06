ગુજરાતમાં બેવડી ઋતુનો માર, બે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે અચાનક પલટાશે વાતાવરણ! આ વિસ્તારમાં વરસાદની આગાહી

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Gujarat Weather: ગુજરાત સહિત દેશભરના વાતાવરણમાં સતત પલટો આવી રહ્યો છે. ફેબ્રુઆરીના પ્રારંભથી જ ગુજરાતમાં ઠંડીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ દરમિયાન લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઇ મોટો ફેરફાર જોવા મળશે નહીં. હાલમાં રાજ્યભરમાં મિશ્ર વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે અને ધીમે-ધીમે ગરમીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી 7 દિવસ સુધી ગુજરાતમાં વાતાવરણ સૂકું રહેવાની શક્યતા છે.

Updated:Feb 06, 2026, 07:18 PM IST

રાજ્યમાં હાલ બેવડી ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી દિવસોમાં પણ ઉત્તર-પૂર્વના પવનો ફૂંકાવાને કારણે વહેલી સવારે ઠંડી અને બપોરે ગરમીનો અહેસાસ થશે. આ મિશ્ર વાતાવરણને કારણે લોકોમાં વાયરલ બીમારીઓનું પ્રમાણ વધવાની ભીતિ પણ સેવાઈ રહી છે. હાલમાં વાતાવરણમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા નહીંવત છે.

બે પશ્ચિમી વિક્ષેપો મેદાની વિસ્તારોમાં પહોંચશે. જેની અસરના કારણે ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને ઉત્તરાખંડ જેવા રાજ્યોમાં ધુમ્મસ અને ઠંડા પવનો લોકોને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. દિલ્હી-NCRમાં આંશિક વાદળછાયું આકાશ અને તેજ સપાટી પર પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે. ઘણા રાજ્યોમાં લઘુત્તમ તાપમાન ઘટી શકે છે. હવામાન વિભાગે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આગામી થોડા દિવસો ઉત્તર ભારત માટે પડકારજનક હોઈ શકે છે. ખાસ કરીને સવાર અને રાત્રિના સમયે લોકોએ વધુ સાવચેત રહેવાની જરૂર પડશે.

અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે, મધ્યપ્રદેશની સરહદે આવેલા ગુજરાતના વિસ્તારો પશ્ચિમી વિક્ષેપથી પ્રભાવિત થશે. આમાં દાહોદ, પંચમહાલ અને નર્મદા જેવા જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે, 20 ફેબ્રુઆરી પછી ગુજરાતમાં શિયાળો વિદાય લઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે, ગુજરાત પાસે લાંબો દરિયાકિનારો છે. પરિણામે, દરિયાઈ ગતિવિધિઓ રાજ્યના આશરે 10 જિલ્લાઓને અસર કરી રહી છે.

