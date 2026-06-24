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ગુજરાતમાં ચોમાસાની સત્તાવાર એન્ટ્રી અંગે મોટા અપડેટ, આ વિસ્તારોમાં કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી

Written ByViral Raval
Published: Jun 24, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:53 AM IST

આખરે મુંબઈગરાઓ માટે રાહતના સમાચાર આવી ગયા છે. ચોમાસાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી મારી. જો કે આ વર્ષો ચોમાસું પોતાના નિર્ધારિત સમય 11 જૂન કરતા લગભગ 13 દિવસ મોડું પહોંચ્યું. હવામાન વિભાગ (IMD)એ બુધવાર અને ગુરુવાર માટે યલ્લો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જે હેઠળ અલગ અલગ સ્થાનો પર ભારે વરસાદ અને ગાજવીજ સાથે ઝાપટા પડવાની અને પવન ફૂંકાવવાની શક્યતા વ્યક્તકરાઈ છે. આ સાથે ગુજરાતમાં પણ હવે ચોમાસાની ધમાકેદાર એન્ટ્રીની તૈયારીઓ જોવા મળી રહી છે. જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ અને હવામાન વિભાગની આગાહીઓએ ખેડૂતોમાં આશાનો નવો સંચાર કર્યો છે. ત્યારે ગુજરાતમાં ક્યારે વરસાદ પડશે, કયા જિલ્લાઓમાં એલર્ટ અપાયું છે અને વાવણીલાયક વરસાદ ક્યાં પડશે તે બધુ જાણો.  (લીડ ઈમેજ- AI Generated Image)

1951 બાદથી ચોમાસામાં ત્રીજીવાર વિલંબ1/6

1951 બાદથી ચોમાસામાં ત્રીજીવાર વિલંબ

આઈએમડીના આંકડાઓ પર નજર ફેરવીએ તો 1951 બાદથી આ સંયુક્ત રીતે ચોમાસામાં ત્રીજીવાર સૌથી મોટો વિલંબ છે. આ અગાઉ મુંબઈમાં સૌથી પહેલા ચોમાસું વિલંબથી 25 જૂનના રોજ (વર્ષ 1959, 2019, 2022)માં પહોંચ્યું હતું. ત્યારબાદ 24 જૂન 1974નો વારો આવે છે. જ્યારે વર્ષ 1981માં પણ ચોમાસું 23 જૂનના રોજ મુંબઈ પહોંચ્યું હતું. 

ગુજરાતમાં ચોમાસું2/6

ગુજરાતમાં ચોમાસું

મહારાષ્ટ્ર સુધી પહોંચેલું ચોમાસું હવે ગુજરાતને આંગણે પહોંચી રહ્યું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ 26 જૂન આસપાસ ગુજરાતમાં સત્તાવાર રીતે ચોમાસું બેસી શકે છે. આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં અનેક વિસ્તારોમાં સારા વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. 

કયા વિસ્તારોમાં પડી શકે વરસાદ3/6

કયા વિસ્તારોમાં પડી શકે વરસાદ

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર માટે વિશેષ આગાહી કરાઈ છે. એમાં પણ અમરેલી અને ભાવનગર જિલ્લા માટે યલ્લો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. સુરત અને નવસારી, વલસાડ, ડાંગમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. ગાજવીજ સાથે ઝાપટા અને પવન ફૂંકવાની શક્યતા છે. મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યાં મુજબ કેટલાક વિસ્તારોમાં 40 થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. માછીમારોને પણ સાવચેત રહેવાની સૂચના અપાઈ છે. 

ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન4/6

ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન

હવામાન નિષ્ણાતોના જણાવ્યાં મુજબ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ સક્રિય બનતા વરસાદનું જોર વધશે. જેના કારણે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં સારો વરસાદ પડી શકે છેઅને આ વરસાદ ખેડૂતો માટે આશીર્વાદ સમાન સાબિત થઈ શકે છે.   

અંબાલાલ પટેલની આગાહી5/6

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

જાણીતા આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ જે આગાહી કરી છે તેને જાણીને ખેડૂતોને હાશકારો થશે. અંબાલાલની લેટેસ્ટ આગાહી મુજબ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વાવણી લાયક વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમના અનુમાન મુજબ 28 અને 29 જૂને બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય થશે જેના ભેજના કારણે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદનું જોર વધી શકે છે. 

અંબાલાલની આગાહી મુજબ કયા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા6/6

અંબાલાલની આગાહી મુજબ કયા વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ વડોદરા, મહીસાગર, પંચમહાલ, સાબરકાંઠા, હિંમતનગર, પાટણ, સમી અને હારીજ સહિતના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જ્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પણ સારા વરસાદના સંકેતો મળી રહ્યા છે. એટલે કે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ ખેડૂતોને વાવણી લાયક વરસાદના સારા સમાચાર મળી શકે છે. સખત ગરમી અને ઉકળાટ વચ્ચે જો આગાહીઓ સાચી ઠરે તો આગામી દિવસોમાં ગુજરાતના ખેતરોમાં હરિયાળી છવાઈ જશે અને વાવણીનો પ્રારંભ પણ વેગ પકડશે.  

TAGS:
gujarat weather forecast
Monsoon 2026

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