/ઓગસ્ટ મહિનો તો સૂકો ગયો, પણ સપ્ટેમ્બરમાં હવામાનમાં આવશે મોટો પલટો! અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી આગાહી

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં સારા વરસાદની રાહ જોતા લોકો માટે હાલ નિરાશાજનક સંકેતો મળી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાતો અનુસાર, ઓગસ્ટના અંત સુધી ગુજરાતમાં સારા વરસાદ માટેની સ્થિતિ બનવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે. જો કે, હવામાન વિભાગે આગામી 7 દિવસ છુટાછવાયા સ્થળોએ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે. તો અંબાલાલ પટેલે ઓગસ્ટના અંતમાં અને સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં હવામાન પલટો આવવાની આગાહી કરી છે.
રાજ્યમાં હાલ સારા વરસાદના કોઈ આસાર નથી. હવામાન વિભાગે કરેલી આગાહી પ્રમાણે આગામી સાત દિવસ સામાન્ય વરસાદની જ શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. રાજ્યમાં ઓગસ્ટ મહિનામાં ખૂબ જ ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. અને એટલા માટે જ સિઝનમાં સરેરાશ કરતા સાત ટકા ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં સામાન્ય કરતા 30 ટકા ઓછો વરસાદ છે.
બીજીતરફ અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 26 થી 31 ઓગસ્ટ રાજ્યના હવામાનમાં ફેરફાર થઈ શકે. હળવાથી ભારે ઝાપટાંની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 6-10 સપ્ટેમ્બરમાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 12મી સપ્ટેમ્બરે દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા રહેશે. હવામાનમાં ઓચિંતો પલટો આવતાં વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.
12મી સપ્ટેમ્બર બાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં હળવું દબાણ સર્જાવાની શક્યતા રહેશે. આ હળવા દબાણની અસરથી ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ આવવાની શક્યતા રહેશે. આગામી દિવસોમાં હવામાનમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. 20 સપ્ટેમ્બર પછી રાજ્યમાંથી ચોમાસાની વાપસી શરૂ થઈ શકે છે, છતાં ભાદરવા મહિનામાં પણ લો પ્રેશરના કારણે વરસાદી સ્થિતિ જળવાઈ રહેશે.
સપ્ટેમ્બર દરમિયાન એલ નીનોની ઘાતક સ્થિતિ રહેવાની શક્યતા છે. હાલમાં ગ્રહો જળદાયક નક્ષત્રમાં હોવાથી 25 ઓગસ્ટ સુધી છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 23 ઓગસ્ટથી શરદ ઋતુનો પ્રારંભ થયો છે, જેમાં પર્વત આકારના વાદળો રચાઈને ચોક્કસ વિસ્તારોમાં વરસી શકે છે. મઘા નક્ષત્રનો વરસાદ ખેતી માટે ખૂબ જ ઉત્તમ ગણાય છે. 27 ઓગસ્ટના રોજ સૂર્ય-બુધની યુતિ અને પૃથ્વીથી ચંદ્રના દૂર જવાના કારણે બંગાળના ઉપસાગરમાં નવી સિસ્ટમ સર્જાવાની શક્યતા છે. સૂર્ય પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશતાં 26 થી 31 ઓગસ્ટ વચ્ચે હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે.
હાલમાં પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર અને કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ ન પડવા પાછળનું મુખ્ય કારણ ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન અને પાકિસ્તાન તરફથી આવતા ઉપલા લેવલના સૂકા પવનો છે. ઉત્તર અરબી સમુદ્ર સક્રિય નથી અને દક્ષિણ બંગાળની ખાડીનો ભેજવાળો પ્રવાહ દક્ષિણ ચીન તરફ ફંટાઈ રહ્યો છે. ઉપરાંત, પેસિફિક મહાસાગરમાં બનેલી સિસ્ટમો ભેજ ખેંચી જતી હોવાથી દેશના પશ્ચિમ અને દક્ષિણ ભાગો સુધી પૂરતો ભેજ પહોંચી શકતો નથી.
નોંધનીય છે કે, ઓગસ્ટ મહિનામાં ગુજરાતમાં ધાર્યો વરસાદ ન પડ્યો હોવાના આંકડા સામે આવ્યા છે. ઓગસ્ટમાં રાજ્યમાં સરેરાશ ચાર ઈંચ પણ વરસાદ નથી પડ્યો. જુલાઈમાં ધમાકેદાર બેટિંગ કર્યા બાદ જાણે મેઘરાજા થાકી ગયો હોય એવી સ્થિતિ ઓગસ્ટ મહિનામાં જોવા મળી છે. 2023 બાદ આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં સૌથી ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીનો સરેરાશ 26.88 ઈંચ સાથે 75.15 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. જૂનમાં 1.38 ઈંચ જ્યારે જુલાઈમાં 21.75 ઈંચ વરસાદ થયો. ઓગસ્ટ મહિનામાં માત્ર 3.75 ઈંચ વરસાદ થયો છે. એમાં પણ ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં તો વરસાદની ખૂબ જ ઘટ જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે ચિંતામાં ખૂબ જ વધારો થયો છે.