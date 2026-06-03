/ચોમાસા પહેલા આવ્યો પલટો! આગામી 7 દિવસ ભારે પવન સાથે આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડશે વરસાદ, અંબાલાલે કરી ખતરનાક આગાહી

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમન પૂર્વે જ હવામાનમાં મોટો પલટો આવ્યો છે. ગુજરાતમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી વધુ સક્રિય થઈ ગઈ છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે આગાહી અને ક્યા-ક્યા પડશે વરસાદ?
રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, રાજ્યમાં 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. અમદાવાદમાં પણ ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરાઈ છે. આવતીકાલે ઉત્તર ગુજરાતના અરવલ્લીમાં વરસાદ પડી શકે છે. તો સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ અપાયું છે. હાલમાં વાતાવરણમાં બે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય હોવાને કારણે સમગ્ર રાજ્યના હવામાનમાં મોટી અસ્થિરતા જોવા મળી રહી છે.
હવામાન વિભાગે સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. જ્યારે મધ્ય ગુજરાતના મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરામાં વરસાદ આગાહી છે. આ તરફ દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર વર્તાશે. ભરૂચ, નર્મદા, તાપી, નવસારી, ડાંગ સહિતના વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે.
અંબાલાલ પટેલે જૂન મહિના માટે ચોક્કસ તારીખો જાહેર કરતા જણાવ્યું છે કે, આગામી 5 જૂન સુધી રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે. ત્યારબાદ 7 થી 9 જૂન દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી શકે છે.
જૂન મહિનાના મધ્યમાં એટલે કે 11 થી 15 જૂન દરમિયાન ફરી એકવાર વાવાઝોડા અને પવન સાથે તોફાની વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. જ્યારે જૂનના અંતમાં એટલે કે 20 થી 28 જૂન દરમિયાન સમગ્ર ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક અને ચોમાસુ વરસાદી માહોલ જામી જશે.
જૂન મહિનામાં ધમાકેદાર વરસાદની આગાહી વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે જુલાઈ મહિનાને લઈને એક ચિંતાજનક સંકેત પણ આપ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે, જુલાઈ મહિનામાં પેસિફિક મહાસાગરમાં સક્રિય થનારી 'અલ નીનો' ની અસર ભારત અને ગુજરાતના ચોમાસા પર કેટલી રહેશે, તેના પર હવામાન વૈજ્ઞાનિકોની નજર રહેશે. અલ નીનોની સ્થિતિના કારણે જુલાઈમાં વરસાદની ગતિ થોડી ધીમી પડી શકે છે.