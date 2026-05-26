ગરમી વચ્ચે આવ્યા રાહતના સમાચાર, 30 મેથી આ જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે તૂટી પડશે વરસાદ! હવામાન વિભાગની આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 26, 2026, 07:35 PM IST|Updated: May 26, 2026, 07:35 PM IST

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી પડી રહેલી આકરી ગરમી અને કાળઝાળ તડકાથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. આ વચ્ચે આગામી 3 દિવસ બાદ ગરમીથી રાહત મળશે. હવામાન વિભાગે તાપમાન ઘટવાની અને વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે 3 દિવસ બાદ તાપમાનમાં બેથી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી?

ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમીનો સામનો કરી રહેલા નાગરિકો માટે રાહતના મોટા સમાચાર આવ્યા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી 4 દિવસ બાદ રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. આગામી 30 મે થી 1 જૂન દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદ વરસી શકે છે.

હવામાન વિભાગ દ્વારા 30 મે થી 1 જૂન સુધી ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 30 મેના રોજ સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને મહીસાગરમાં વરસાદ આગાહી છે. 31 મેના રોજ દાહોદ, પંચમહાલ, મહીસાગર અને અરવલ્લીમાં વરસાદ પડી શકે છે. તેમજ પહેલી જૂનના રોજ બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, અમરેલી, ભાવનગરમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

રાજ્યમાં વરસાદને કારણે તાપમાનમાં ઘટાડો થતાં લોકોને અસહ્ય ગરમી અને બફારામાંથી મોટી રાહત મળશે. જો કે, ખેડૂતોને પોતાના પાકને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી લેવા અને સાવચેતી રાખવા વહીવટી તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે. એકતરફ ઉનાળો વિદાય તરફ છે ત્યારે આ વરસાદ ચોમાસાના આગમનનો સંકેત આપી રહ્યો છે.

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 25 મેથી રોહિણી નક્ષત્રની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. આ નક્ષત્ર બેસતાની સાથે જ વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાનો શરૂ થઈ જશે. રાજ્યમાં પ્રિ-મોનસૂન એક્ટિવિટી અંતર્ગત આગામી 29 મેથી લઈને 8 જૂન વચ્ચે ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં સારો એવો વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં ગાજવીજ સાથે 1 ઈંચથી વધુ વરસાદ પડી શકે છે. મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ પ્રિ-મોનસૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે 1 ઈંચ સુધીનો વરસાદ થવાની શક્યતા છે. ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં સામાન્યથી હળવો વરસાદ થઈ શકે છે.  

હાલ તો ગુજરાતમાં તાપમાનમાં સામાન્ય ઘટાડો થતા ગરમીથી રાહત મળી છે. પરંતુ આગામી દિવસોમાં ખાસ કરીને તટીય વિસ્તારોમાં ગરમી અને અકળામણનો અનુભવ થશે. ગુજરાતમાં હવે વાતાવરણ બદલાવાનું છે. લોકોને આકરી અને અકળાવનારી ગરમીથી રાહત તો મળશે પરંતુ સાથે આંધી, તોફાન માટે પણ તૈયાર રહેવું પડશે.

