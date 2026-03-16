ગુજરાતમાં ભરઉનાળે માવઠાનો ખતરો! આ જિલ્લામાં આંધી-તોફાન સાથે વરસાદ મચાવશે તબાહી, હવામાન વિભાગનું એલર્ટ
Gujarat Rain Forecast: રાજ્યમાં હાલમાં કાળજાળ ગરમી પડી રહી છે. રાજ્યમાં હાલ લોકો અસહ્ય ગરમીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ત્યારે ભરઉનાળે માવઠું થવાની હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરના કારણે આગામી 18 થી 20 માર્ચ દરમિયાન રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓનાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. તો ચાલો જાણીએ ક્યા-ક્યા જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં માવઠુ થવાની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, 18 માર્ચના રોજ ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી શકે છે. જેમાં બનાસકાંઠા, પાટણ અને સાબરકાંઠા ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રના જામનગર, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા અને કચ્છ જિલ્લામાં માવઠાંની આગાહી છે.
19 માર્ચના રોજ બનાસકાંઠા, પાટણ અને સાબરકાંઠા ઉપરાંત દાહોદ, પંચમહાલ, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી અને વલસાડમાં વરસાદની શક્યતા છે. આ સાથે દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ વરસાદની આગાહી છે. બીજી તરફ સૌરાષ્ટ્રમાં રાજકોટ, જામનગર, પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગીર સોમનાથ અને બોટાદ સહિત કચ્છ અને દીવ વિસ્તારમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, આગામી દિવસોમાં વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવી શકે છે. 14થી 18 માર્ચ દરમિયાન વેસ્ટર્ન ડિસ્ટરબન્સ સર્જાશે, જેની અસર ગુજરાતના હવામાન પર જોવા મળશે. 18થી 25 માર્ચ દરમિયાન રાજસ્થાનમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાવાને કારણે ઉત્તર અને પૂર્વ ગુજરાતમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં પણ આ સમયગાળા દરમિયાન વરસાદની શક્યતા છે.
