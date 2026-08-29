/મેઘરાજાનો વિરામ પૂરો! સપ્ટેમ્બરમાં ગુજરાતમાં ફરી જામશે વરસાદી માહોલ; હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Gujarat Weather Forecast: રાજ્યમાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. ખાસ કરીને સૌથી વધુ સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓને અસર પહોંચી છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર ગુજરાતમાં આગામી બે દિવસ ભારે વરસાદની શક્યતા ઓછી છે, પરંતુ ભેજના કારણે છૂટોછવાયો હળવાથી સામાન્ય વરસાદ પડી શકે છે. સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં વરસાદનું જોર વધવાના સંકેતો છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)એ જણાવ્યું છે કે, ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી અને તેને અડીને આવેલા પશ્ચિમ બંગાળ-ઉત્તર ઓડિશાના તટો પર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન (ચક્રવાતી પરિભ્રમણ)ના પ્રભાવથી ઓછા દબાણનું એક ક્ષેત્ર (Low-Pressure Area) બની ગયું છે. આના કારણે આગામી ચાર દિવસ પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા અને ઝારખંડમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. IMD અનુસાર, આ વેધર સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બનીને આગામી 48 કલાકમાં ઉત્તર ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ થઈને પશ્ચિમ-ઉત્તર-પશ્ચિમ દિશા તરફ આગળ વધશે. આના પ્રભાવથી દેશના પૂર્વી, મધ્ય અને ઉત્તર-પશ્ચિમી હિસ્સાઓમાં હવામાનનો કઠોર મિજાજ જોવા મળશે, જ્યારે દક્ષિણ દ્વીપકલ્પીય ભારતમાં આગામી એક સપ્તાહ સુધી વરસાદની ગતિવિધિઓમાં ખૂબ જ ઘટાડો જોવા મળશે.
ગુજરાતમાં હાલમાં કોઈ સક્રિય વરસાદી સિસ્ટમ કાર્યરત ન હોવાને કારણે આગામી બે દિવસ ભારે વરસાદની શક્યતા નહિવત છે. જો કે, ભેજવાળા વાતાવરણને લીધે છૂટોછવાયો સામાન્ય વરસાદ રહી શકે છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, ઓગસ્ટના અંતમાં મેઘરાજાએ વિરામ લીધા બાદ હવે હવામાન વિભાગે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતની સાથે જ રાજ્યમાં ફરીથી વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતા છે.
વાતાવરણમાં થઈ રહેલા પલટાને કારણે સપ્ટેમ્બરના પ્રથમ સપ્તાહમાં જ પવન સાથે નવા વરસાદી રાઉન્ડની શરૂઆત થઈ શકે છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ, આગામી 2 અને 3 સપ્ટેમ્બરના રોજ નવી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની સંભાવના છે, જેના પગલે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સાર્વત્રિક અને ધોધમાર વરસાદ વરસી શકે છે.
આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં વરસાદ થઈ શકે છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે વરસાદની આગાહી કરી છે. 5 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થવાની સ્થિતિ છે. સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ભરૂચ, તાપી અને નર્મદા જિલ્લામાં વરસાદ થઈ શકે છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને વડોદરામાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, 12 સપ્ટેમ્બર બાદ રાજ્યમાં વરસાદની નવી શક્યતાઓ ઉભી થઈ રહી છે. 12 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ સમુદ્રમાં પવનની ગતિમાં નોંધપાત્ર વધારો થવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળા દરમિયાન સમુદ્રમાં અચાનક હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. સમુદ્રી ગતિવિધિઓ અને પવનની તેજ ગતિ રાજ્યના એકંદર હવામાનને પ્રભાવિત કરશે. 23 સપ્ટેમ્બરની આસપાસ ગરમી રહેવાની શક્યતા છે. 13 સપ્ટેમ્બરે સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તન બાદ વરસાદની સ્થિતિમાં ફેરફારની શક્યતા છે. આગામી દિવસોમાં હવામાનમાં ગરમી, ઉકળાટ અને વરસાદનું મિશ્ર વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે.
ચોમાસાના નક્ષત્રોની અસરથી રાજ્યમાં વરસાદની નવી સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. 13 સપ્ટેમ્બરે સૂર્યના નક્ષત્ર પરિવર્તન બાદ વરસાદની પેટર્નમાં મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. આ નક્ષત્ર પરિવર્તનની અસરથી ખાસ કરીને ગુજરાતના ઉત્તર ભાગોમાં હળવો વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં જન્માષ્ટમીના તહેવાર પર પણ છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. 3થી 10 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન બંગાળની ખાડીમાં દબાણ સક્રિય થશે, જેથી ગુજરાતમાં વરસાદ આવી શકે છે. આ દરમિયાન ઉત્તર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં બેથી ત્રણ ઈંચ વરસાદ થઈ શકે છે.