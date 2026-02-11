એકસાથે 3 વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ લાવશે આફત! ફેબ્રુઆરીના અંતમાં આવશે મોટો પલટો, જાણો શું છે નવી આગાહી
Gujarat Weather Forecast: દેશ સહિત ગુજરાતના હવામાનમાં સતત પલટો આવી રહ્યો છે. એક પછી એક આવી રહેલા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર ગુજરાતમાં પણ જોવા મળી રહી છે. જેના કારણે ગુજરાતમાંથી જાણી ઠંડી ગાયબ જ થઈ ગઈ હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. વાતાવરણમાં આવેલા પલટાના કારણે રાત્રીના સમયે ઠંડી અને દિવસે ગરમી અનુભવ થઈ રહ્યો છે. આ વચ્ચે ચોંકાવનારી આગાહી સામે આવી છે. બે-બે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વાતાવરણમાં ફરી મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. ત્યારે ચાલો જોઈએ શું કરી છે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે આગાહી.
ભારતીય હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, ફેબ્રુઆરીના બીજા અઠવાડિયામાં ફરી કડકડતી ઠંડી પડી શકે છે. પશ્ચિમી વિક્ષોભ સમગ્ર ઉત્તર ભારતમાં ઠંડા પવનો લાવશે, જેના કારણે લઘુત્તમ તાપમાનમાં ભારે ઘટાડો થશે. જેની અસર ગુજરાતના હવામાનમાં પણ જોવા મળી શકે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે, ત્રણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને કારણે હિમાલય ક્ષેત્રમાં હિમવર્ષા અને વરસાદ આગાહી છે. હાલમાં પહેલું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એક્ટિવ થયું છે. આગામી 13 ફેબ્રુઆરીના રોજ બીજું અને 16-17 ફેબ્રુઆરીએ દરમિયાન ત્રીજું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી શકે છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલ ગુજરાતમાં ઉત્તરપૂર્વથી પૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. આ સાથે 14મી ફેબ્રુઆરી સુધીમાં તાપમાનમાં કોઈ બદલાવ થવાની શક્યતા નથી. ગુજરાતનું હવામાન શુષ્ક રહેશે અને વરસાદની પણ કોઈ સંભાવના નથી. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી રાજ્યના વાતાવરણમાં આવેલા સતત પલટાને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. ક્યારેક કડકડતી ઠંડી તો ક્યારેક બપોરે ગરમી અનુભવાઈ રહી છે. મિક્સ સીઝન હવે લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી સાબિત થઈ રહી છે.
બીજી તરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતમાં ફરી માવઠાની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં 16 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા નથી. પરંતુ આ પહેલા દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં 12 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં હળવા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાની શક્યતા રહેશે. જેના કારણે ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં બરફવર્ષા કે હિમવર્ષા થવાની સંભાવના રહેશે. જ્યારે ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં હળવો વરસાદ થવાની શક્યતા પણ છે.
12 ફેબ્રુઆરીએ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. જેના કારણે રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે. ત્યારબાદ 14 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ મધ્યમ કક્ષાએ રહેશે. જેની અસર ગુજરાતના હવામાનમાં જોવા મળી શકે. જ્યારબાદ ફેબ્રુઆરીના અંતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી શકે છે. માર્ચની શરૂઆતમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટરબન્સની અસર રાજસ્થાનના ભાગોમાં જોવા મળી શકે છે. આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટરબન્સની અસરના કારણે રાજસ્થાન અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે.
