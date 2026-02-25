ગુજરાત માટે આગામી 24 કલાક ભારે! આ જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે માવઠું બોલાવશે ભૂક્કા, આ આગાહીથી બચીને રહેશે
Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતના વાતાવરણમાં અચાનક પલટો આવ્યા બાદ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદ અને વાદળછાયા વાતાવરણની અસર જોવા મળી છે. જેના કારણે અનેક જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ અને નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
ઉત્તર ભારતના પહાડી રાજ્યોમાં બે નવા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવી રહ્યા છે. આ નબળા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે 26-28 ફેબ્રુઆરી અને 2-3 માર્ચે પહાડી રાજ્યોમાં વરસાદ અને હિમવર્ષાની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. તેમજ આ અઠવાડિયે ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતના ઘણા ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતાં 3થી 5 ડિગ્રી વધુ રહેવાની શક્યતા છે.
ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 25 અને 26 ફેબ્રુઆરીએ આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં છૂટાછવાયાથી ભારે વરસાદ, વીજળી અને 30-40 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત 25 ફેબ્રુઆરીએ અરુણાચલ પ્રદેશ, ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, છત્તીસગઢ, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ, દક્ષિણ આંતરિક કર્ણાટક, કેરળ, માહે, લક્ષદ્વીપમાં છૂટાછવાયાથી મધ્યમ વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. 25 અને 26 ફેબ્રુઆરીએ ઉત્તર આંતરિક કર્ણાટક અને 26 ફેબ્રુઆરીએ તેલંગાણામાં પણ આવી જ શક્યતા છે. 26 અને 27 ફેબ્રુઆરીએ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં અને 27 અને 28 ફેબ્રુઆરીએ હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં છૂટાછવાયા વરસાદ પડશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં આગામી 24 કલાક દરમિયાન મિશ્ર ઋતુની અસર વચ્ચે કમોસમી વરસાદની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી અને ભાવનગરમાં ગાજવીજ સાથે માવઠું પડી શકે છે, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના અરવલ્લી અને સાબરકાંઠા જિલ્લામાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાંની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત દક્ષિણ ગુજરાતના નર્મદા, તાપી અને ડાંગ જિલ્લામાં પણ કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે, જેના કારણે ખેડૂતોમાં પાકને લઈ ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, અરબી સમુદ્રમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનની અસરને કારણે 25 ફેબ્રુઆરી સુધી માવઠાનો માર રહેશે. ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી છાંટા અને વીજળીની શક્યતા છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં અસર ઓછી છે. આગામી 48 કલાકમાં વાદળછાયું અને વરસાદી વાતાવરણ રહેવાનું અનુમાન છે, જે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે છે.
અંબાલાલ પટલેની આગાહી અનુસાર આગામી દિવસોમાં અરબ સાગરમાં ભેજનું પ્રમાણ વધતા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર ઘટી જશે. બંગાળના ઉપસાગરમાં ભેજના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. ત્યારબાદ ફરી એક વખત રાજ્યમાં હવામાનમાં અચાનક પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. 27 ફેબ્રુઆરીથી માર્ચની શરૂઆત સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. આ ઉપરાંત 15 માર્ચ પછી પણ રાજ્યના હવામાનમાં ફરી એકવાર મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. બંગાળની ખાડીનો ભેજ દક્ષિણ મહારાષ્ટ્ર તરફ આવતા દક્ષિણ ગુજરાતના હવામાનમાં ફરી પલટો આવી શકે છે.
