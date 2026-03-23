માવઠું પીછો નહીં છોડે! ગુજરાત પર વરસાદ સાથે ચક્રવાતનો ખતરો, અંબાલાલે તારીખ સાથે કરી ખતરનાક આગાહી

Gujarat Weather Forecast: ગરમીના પ્રકોપ વચ્ચે ગુજરાત પર ફરી એકવાર આકાશી આફતની ઘાત તોળાઈ રહી છે! એકબાજુ આકરો ઉનાળો અને બીજીબાજુ માવઠાનો માર. જગતનો તાત હવે કુદરતના બેવડા પ્રહાર વચ્ચે ફસાયો છે. ત્યારે શું આ વખતે ઉનાળો શરૂ થતા જ પૂરો થઈ જશે? ચાલો જાણીએ હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામી અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે નવી આગાહી. 

Updated:Mar 23, 2026, 06:57 PM IST

હજુ થોડા દિવસ પહેલા આવેલા માવઠાના મારથી ખેડૂત બેઠો નથી થયો ત્યાં ફરી જગતના તાત પર કમોસમી વરસાદની ઘાત તોળાઈ રહી છે. હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામી અને અંબાલાલ પટેલે કરેલી આગાહીએ ખેડૂતોના જીવ અધ્ધર કરી દીધા છે. જગતના તાત પર માત્ર માવઠાની ઘાત નથી, પરંતુ ચક્રવાતનો ખતરો પણ તોળાઈ રહ્યો છે. ચોક્કસપણે, ગુજરાતના ખેડૂતો માટે આ વખતનો ઉનાળો અત્યંત કપરો સાબિત થવાનો છે. 

પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી

માર્ચ-એપ્રિલમાં કાળઝાળ ગરમી પડતી હોય છે. પરંતુ આ વખતે એક બાદ એક માવઠા આવી રહ્યા છે. હવે હવામાન નિષ્ણાત પરેશ ગોસ્વામીએ ગાજવીજ સાથે માવઠું થવાની આગાહી કરી છે. પરેશ ગોસ્વામીની આગાહી મુજબ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતાં તેની ટ્રફ લાઈન હવે ગુજરાત સુધી લંબાશે. જેના કારણે આગામી 28થી 30 માર્ચ વચ્ચે વાતાવરણ પલટાશે. જેની સૌથી વધુ અસર સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં જોવા મળશે. થંડરસ્ટ્રોમ એક્ટિવિટીને કારણે જોરદાર પવન અને ગાજવીજ સાથે આવનારા માવઠાથી અનેક જિલ્લાઓને પ્રભાવિત થશે. 

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

આ વખતે ઉનાળો નહીં, પણ આકાશી આફત ગુજરાતને ઘમરોળશે! અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 24 માર્ચથી જ રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને ઉત્તર ગુજરાત સહિત સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં માવઠાનો માર પડશે. અસલી ખેલ માર્ચના અંતિમ સપ્તાહથી શરૂ થશે. એપ્રિલ માસથી એક પછી એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ ત્રાટકશે. 4થી 10 એપ્રિલ વચ્ચે પવનની ગતિ 40થી 50 કિમીએ ફૂંકાશે.  

જગતના તાત પર માત્ર માવઠું જ નહીં, હવે ચક્રવાતનો ખતરો પણ તોળાઈ રહ્યો છે. 20 એપ્રિલથી 20 જૂન સુધી એક બાદ એક વાવાઝોડા આવવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. 20 એપ્રિલથી 20 મે સુધી બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત આવશે, જ્યારે 20 મેથી 20 જૂન અરબી સમુદ્રમાં વાવાઝોડું પેદા થશે.

પરેશ ગોસ્વામી અને અંબાલાલ પટેલની આગાહીને સમજીએ તો હવે માર્ચના અંતથી જુનના અંત સુધી માવઠું અને ચક્રવાતનો કહેર ચાલુ રહેશે. એટલે કે આ વખતે જાણે ઉનાળો શરૂ થતા જ પૂરો થઈ જશે, પણ જગતના તાત માટે આ 'કમોસમી વરસાદ' એક મહાસંકટથી ઓછું નહીં હોય.

