ગુજરાતમાં કુદરતનો બેવડો માર! રાજ્યમાં હજુ 24 કલાક કમોસમી વરસાદનું જોખમ, અંબાલાલ અને હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી
Gujarat Weather Forecast: રાજ્યમાં ભરશિયાળે વાદળછાયા વાતવરણ વચ્ચે ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળ્યો છે. ગતરોજ ગુજરાતના મહીસાગર અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો હતો. આ જિલ્લામાં થયેલા માવઠાથી ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે. બીજીતરફ હવામાન વિભાગ હજુ પણ રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં 24 કલાક વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. ત્યારે ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલ શું આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, ગુજરાતના હજુ પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. ખાસ કરીને અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર, વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, ભરૂચ, અમરેલી, ગીર સોમનાથમાં પણ છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની આગાહી છે. જ્યારે રાજ્યના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન સૂકું રહેશે.
રાજ્યમાં આગામી 24 કલાક માટે ઉત્તર ગુજરાતના અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર જિલ્લાઓમાં વીજળી અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની આગાહી છે. હવામાન વિભાગે વાવાઝોડાની સાથે સાથે યલો એલર્ટ જાહેર કરીને કમોસમી વરસાદની પણ આશંકા વ્યક્ત કરી છે. આગામી આગામી 24 કલાક કેટલાક વિસ્તારોમાં સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
ફેબ્રુઆરી મહિનામાં લોકોને એકસાથે ત્રણ ઋતુનો અનુભવ થશે. સવાર અને સાંજ ઠંડીનો માહોલ રહેશે, તો બપોરે ક્યાંક ગરમી રહેશે. ફેબ્રુઆરીમાં કેટલાક દિવસ માટે વરસાદી છાંટાનું પણ અનુમાન છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ફેબ્રુઆરી મહિનામાં સામાન્ય કરતાં બેથી ત્રણ ડિગ્રી વધારે તાપમાન રહેવાની આગાહી છે. આગાહી મુજબ લોકોને બપોરે ગરમીનો અહેસાસ થશે. તો વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે એક ટ્રફ સર્જાતા ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કેટલાક દિવસ દરમિયાન વરસાદી છાંટા પણ પડી શકવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી
માત્ર હવામાન વિભાગે જ માવઠાની આગાહી નથી કરી. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ ભરશિયાળે ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠું થવાની આગાહી છે. જેમાં ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, જ્યારે પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ કમોસમી વરસાદ થઈ શકે, તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે.
નવી આગાહી અનુસાર, વધુ એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા થશે. ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે. 2 ફેબ્રુઆરી સુધી હવામાનમાં પલટો આવશે. વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે સામાન્ય પવનનું વાતાવરણ રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં હળવો કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. તો પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત, વડોદરા, ભરૂચ અને સુરતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. કમોસમી વરસાદ કે છાંટા પાડી શકે છે.
