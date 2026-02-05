વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આ જિલ્લામાં લાવશે આફત! માવઠાથી લઈ શિયાળાની વિદાય સુધી અંબાલાલે કરી આગાહી
Gujarat Weather News: IMDએ 3 ફેબ્રુઆરી સુધી ગુજરાત સહિત ઉત્તર ભારતના પહાડી વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ અને હિમવર્ષા માટે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એલર્ટ જાહેર કર્યું હતું. પરંતુ હવે હવામાનમાં ઉત્તર તરફના પરિવર્તનની અસર હવે પશ્ચિમમાં થઈ રહી છે. 31 જાન્યુઆરીએ ગુજરાતના અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના ઉત્તર ભાગમાં કમોસમી વરસાદની ચેતવણી જારી કરી હતી. ત્યારે ચાલો જાણીએ આગામી દિવસોમાં ગુજરાતનું વાતાવરણ કેવું રહેશે?
IMDના તાજેતરના બુલેટિન અનુસાર, ગુજરાતના અરવલ્લી, મહિસાગર, દાહોદ અને પંચમહાલ જિલ્લામાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પવનની ગતિ પણ વધુ રહી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે પણ ગુજરાત પર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરની આગાહી કરી હતી.
ગુજરાતમાં હાલમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, સાથે જ મંગળવારથી રાજ્યમાં ગરમી પ્રમાણ પણ વધ્યું છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે IMDએ મધ્યપ્રદેશની સીમાએ આવેલા જિલ્લાઓ માટે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે. જ્યારે ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતનું વાતાવરણ પલટો આવવાની આગાહી કરી છે. તેનો અર્થ એ થયો કે, અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદ અને હવામાનમાં પલટો આવવાની આગાહી કરી છે.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે, મધ્યપ્રદેશની સરહદે આવેલા ગુજરાતના વિસ્તારો પશ્ચિમી વિક્ષેપથી પ્રભાવિત થશે. આમાં દાહોદ, પંચમહાલ અને નર્મદા જેવા જિલ્લાઓનો સમાવેશ થાય છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે, 20 ફેબ્રુઆરી પછી ગુજરાતમાં શિયાળો વિદાય લઈ શકે છે. નોંધનીય છે કે, ગુજરાત પાસે લાંબો દરિયાકિનારો છે. પરિણામે, દરિયાઈ ગતિવિધિઓ રાજ્યના આશરે 10 જિલ્લાઓને અસર કરી રહી છે.
અંબાલાલ પટેલે પર્વતીય પ્રદેશમાં હિમવર્ષાની આગાહી કરી હતી. તેમણે આગાહી કરી હતી કે, તેની અસર રાજસ્થાન સુધી વિસ્તરશે. આનાથી ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. નોંધનીય છે કે, ગયા વર્ષે કમોસમી વરસાદથી ગુજરાતમાં ખેડૂતોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું.
