ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં કાતિલ ઠંડીથી મળશે રાહત, આગામી 48 કલાકમાં વાતાવરણમાં આવશે મોટો પલટો!

Gujarat Weather Update: રાજ્યમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડી રહેલી કાતિલ ઠંડીમાંથી હવે નાગરિકોને આંશિક રાહત મળે શકે છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી 48 કલાકમાં રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે, જેના કારણે ઠંડીનું જોર ઘટશે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી બે દિવસમાં તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો વધારો થઈ શકે છે. જો કે, તાપમાન વધવા છતાં આગામી ત્રણ દિવસ સુધી રાજ્યમાં બેવડી ઋતુનો અનુભવ થઈ શકે છે. 

Updated:Jan 29, 2026, 07:00 PM IST

1/5
image

સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાતમાં તથા દીવ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં મોસમ શુષ્ક રહ્યું હતું. આ સાથે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો. બાકીના પ્રદેશમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી. કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછું હતું. દક્ષિણ ગુજરાત પ્રદેશ અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં સામાન્ય કરતાં ઓછું હતું.

2/5
image

હિમાચલ પ્રદેશના બરફથી ઢંકાયેલા વિસ્તારોમાં સૂર્યપ્રકાશ સાથે હવામાન ખુશનુમા બની રહ્યું છે. ગુજરાતમાં આગામી બે દિવસ દરમિયાન લઘુત્તમ તાપમાનમાં ધીમે ધીમે ત્રણથી પાંચ ડિગ્રીનો વધારો નોંધાશે. ત્યારબાદ સમગ્ર પ્રદેશમાં ધીમે ધીમે બેથી ત્રણ ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની સંભાવના છે. જ્યારે 30 અને 31 જાન્યુઆરીએ દેશના ઘણા ભાગોમાં ભારે વરસાદ, ગાઢ ધુમ્મસ અને આંધી-તૂફાનનું જોખમ રહેશે. 

3/5
image

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાથી હવામાનમાં અચાનક પલટો આવી શકે છે. જેના કારણે ઘણા રાજ્યોમાં 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ભારે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. સવાર અને રાત્રિના સમયે વિઝિબ્લિટી ખૂબ જ ઓછી હોઈ શકે છે. ભારે વરસાદ અને ઠંડા પવનોને કારણે તાપમાનમાં બેથી ત્રણ ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં હવામાન વિભાગે ખેડૂતો, પ્રવાસીઓ અને સામાન્ય લોકોને સતર્ક રહેવાની સલાહ આપી છે.   

4/5
image

બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલની આગાહીની વાત કરવામાં આવે તો તેમણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવવાની આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, એક પશ્ચિમી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવવાને કારણે દેશના ઉત્તરના ભાગોમાં ફરીથી હિમવર્ષા થવાની શક્યતા છે. આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાનના ભાગો સુધી રહેવાની શક્યતા છે. આ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ હટી જતાં ફરીથી ફેબ્રુઆરીમાં ઠંડી પડવાની શક્યતા રહી શકે છે. 

5/5
image

ફેબ્રુઆરી માસમાં ધીરે ધીરે દિવસનું તાપમાન વધવાની શક્યતા રહેશે, પરંતુ રાતમાં લઘુત્તમ તાપમાન ઘટી જઈ શકે છે. જેના કારણે કૃષિ પાક પર હિમ પડવાની શક્યતા છે. ગુજરાતના વારંવાર બદલાતા હવામાનને કારણે કૃષિ પાકોમાં રોગ થવાની શક્યતા રહેશે. ફેબ્રુઆરીની ચારથી આઠ તારીખમાં એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષોભ બનશે. જેમાં અરબ સાગર અને બંગાળની ખાડીના ભેજની અસર રહેશે. જેના કારણે ઉત્તર ભારતની સાથે ગુજરાતનું હવામાન પણ પલટાવવાની શક્યતા રહેશે. 

Weather Forecastweather updateWestern disturbance alertવેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની ચેતવણીઅંબાલાલ પટેલની આગાહી

Trending Photos