ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વાતાવરણમાં જોવા મળશે મોટી હલચલ, કાતિલ ઠંડી ગાયબ અને માવઠાનું સંકટ!

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતના વાતાવરણમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી જે પલટો જોવા મળ્યો હતો. તેનું મુખ્ય કારણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ હતું. જો કે, હવે વાતાવરણમાં કોઈ મોટી હલચલ જોવા મળશે નહીં. ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હવામાનમાં પલટો આવ્યો હતો. ગુજરાતમાં આવેલા વાતાવરણમાં પલટાને કારણે જગતના તાત ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો નોંધાયો છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ગુજરાતમાં પણ અચાનક ઠંડીમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. આ સાથે હવામાન નિષ્ણાતોએ ગુજરાતમાં માવઠાની પણ આગાહી કરી છે. 

Updated:Feb 04, 2026, 07:25 PM IST

1/5
image

ગુજરાતમાં શિયાળામાં પણ ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જેના પગલે ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. ઘઉં, વરિયાળી, મકાઈ, બટાકા સહિત શાકભાજીના પાકમાં નુકસાનીની ભીતી સેવાઈ રહી છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે ગુજરાતના હવામાનમાં પલટા બાદ આજે વરસાદ પડી શકે છે. ઉત્તર ગુજરાત અને મઘ્ય ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. ગાંધીનગર, માણસા, પ્રાંતિજ કડી , આણંદમાં બપોરથી સાંજ સુધીમાં ક્યાંક છૂટોછવાયો વરસાદ વરસી શકે છે.

2/5
image

હાલનું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય છે, જ્યારે નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ 5 ફેબ્રુઆરીની રાત્રે અને બીજું 8 ફેબ્રુઆરીની રાત્રે ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતને અસર કરશે. જમ્મુ-કાશ્મીર, લદાખ, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વીજળીના કડાકા અને પવન સાથે વરસાદ અથવા બરફ પડી શકે છે. પૂર્વ રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને મધ્ય પ્રદેશમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવો થી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.

3/5
image

તમને જણાવી દઈએ કે ફેબ્રુઆરીના પ્રારંભમાં ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળતો હોય છે પરંતુ હાલ જે પ્રકારનું વાતાવરણ છે તે મુજબ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ઠંડીનું પ્રમાણ ઘટ્યું છે. મહા મહિનામાં વૈશાખી વાયરા ફૂંકાઇ રહ્યાં છે. આગમી સાત દિવસ દરમિયાન પણ રાજ્યમાં સૂકુ વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે. 

4/5
image

હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ હાલ જે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર છે. તેના કારણે 24 કલાક દરમિયાન વાદળછાયુ વાતાવરણ રહી શકે છે. તેમજ આ સાત દિવસ દરમિયાન ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતમાં બીજા બે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર જોવા મળી શકે છે. પશ્ચિમ ભારતમાં, પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં મધ્યમથી તીવ્ર સંવહન સાથે વિખરાયેલા નીચા/મધ્યમ વાદળો નોંધાયા છે, જ્યારે પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ, દક્ષિણ-પૂર્વ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને ગોવામાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ છે. આગામી 7 દિવસો દરમિયાન ત્રણ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પશ્ચિમ હિમાલયના વિસ્તારોને સતત અસર કરે તેવી શક્યતા છે. 

5/5
image

વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ખેડૂતોમાં ચિંતા પ્રસરી છે. 3 ફેબ્રુઆરીથી 9 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન હવામાન શુષ્ક રહેશે અને લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટા ફેરફાર થશે નહીં. અમદાવાદમાં આકાશ મુખ્યત્વે સ્વચ્છ રહેવાનું અને તાપમાન 19 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ રહેવાનું અનુમાન છે, જ્યારે દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ઉત્તરથી ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં 15 થી 20 નોટ્સની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. 

Gujarat weather updateWestern DisturbanceAmbalal Patel forecastઅંબાલાલની આગાહીમાવઠાની આગાહી

Trending Photos