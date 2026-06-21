/ગુજરાતમાં ચોમાસા પહેલાં જ વાતાવરણ પલટાયું, 2 સિસ્ટમ સક્રિય થતાં આગામી 7 દિવસ કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી!

Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસાની સત્તાવાર એન્ટ્રી પહેલાં જ વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી 7 દિવસ રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં છૂટાછવાયા વરસાદની શક્યતા છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) અને ટ્રફ લાઇન સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યના વાતાવરણમાં આ બદલાવ આવી રહ્યો છે.
ગુજરાતમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી પહેલાં જ વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. હાલમાં 5.8 કિમીની ઊંચાઈ પર એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) સક્રિય છે, જેની સ્થિતિ 72 ડિગ્રી પૂર્વ અને 32 ડિગ્રી ઉત્તર પર જોવા મળી રહી છે. આ સાથે જ ઉત્તર ગુજરાત પર પણ 5.8 કિમીની ઊંચાઈએ એક ટ્રફ (Trough) સર્જાયો છે, જે પશ્ચિમ મધ્ય અરબી સમુદ્ર સુધી લંબાયેલો છે. આ બન્ને સિસ્ટમની સંયુક્ત અસરને કારણે આગામી 7 દિવસ સુધી સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ગુજરાતના અન્ય વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદી માહોલ રહેશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને કેટલાક દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળશે. જેમાં સુરત, નવસારી, વલસાડ, તાપી, ડાંગ, નર્મદા, ભાવનગર, બોટાદ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, દમણ અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. પ્રથમ દિવસે 40-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે ગાજવીજ સાથે વાવાઝોડાની શક્યતા છે. જેમાં અમરેલી, ભાવનગર, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર અને કચ્છમાં તેમજ બરોડા, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ અમુક સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે.
દેશભરમાં દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું ધીમે-ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે. આગામી 23 જૂનની આસપાસ ચોમાસું મહારાષ્ટ્રના બાકીના ભાગો, તેલંગાણા, ઓડિશા, બિહાર, ઝારખંડ અને છત્તીસગઢમાં પ્રવેશ કરે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. જો કે, ગુજરાતમાં આગામી 4-5 દિવસમાં ચોમાસાના સત્તાવાર આગમનની કોઈ ખાસ આગાહી નથી. હાલ જે વરસાદ થઈ રહ્યો છે તે પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી અને લોકલ સિસ્ટમના કારણે છે.
આગામી 48 કલાકમાં અરબી સાગરમાં ચોમાસું સક્રિય થવાની શક્યતા છે. હાલ રાજ્યમાં વરસાદી ઝાપટાં યથાવત રહેશે. ઉત્તર ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ફૂંકાનારા તેજ પવનની અસર રાજસ્થાન અને ઉત્તર ગુજરાતમાં જોવા મળી શકે છે. આગાહી મુજબ 23થી 25 જૂન દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ચોમાસું સક્રિય થવાની શક્યતા છે.
નોંધનીય છે કે, છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યના 9 તાલુકામાં મેધમહેર જોવા મળી છે. જેમાં સૌથી વધુ અમરેલીમાં 1.61 ઇંચ, જ્યારે સૌથી ઓછો થરાદમાં 1 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. નવસારીના ચિખલીમાં 5 મિમી, સુરતના અંબિકામાં 3 મિમી અને નવસારીમાં 1 મિમી વરસાદ પડ્યો છે. નવસારી શહેર અને આજુબાજુના વિસ્તારોમાં સવારથી જ વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરના ઇટાળવા, જમાલપોર વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટા પડતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે. સાથે જ વલસાડના ડુંગરી અને આસપાસના વિસ્તારમાં હળવો વરસાદ વરસ્યો છે.