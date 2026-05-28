/આવી ગયા રાહતના સમાચાર! આગામી બે દિવસમાં આંધી-તોફાન સાથે વરસાદ બોલાવશે ભુક્કા, અંબાલાલની આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 28, 2026, 07:37 PM IST|Updated: May 28, 2026, 07:37 PM IST

Ambalal Patel Agahi: ગરમીથી ત્રાહિમામ પોકારી રહેલા ગુજરાત માટે હવે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવે મેઘરાજાની એન્ટ્રી થવાની છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં 30 મે થી 2 જૂન સુધી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. તો અંબાલાલ પટેલે પણ ગાજવીજ સાથે ધોધમાર વરસાદ અને 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.

ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી લોકો ગરમીથી બેહાલ બન્યા છે. બપોરે રસ્તાઓ સૂમસામ દેખાઈ રહ્યા છે. તાપમાન 44 ડિગ્રીને પાર પહોંચતાં લોકોનું જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. પરંતુ હવે હવામાન વિભાગની આગાહીએ લોકોને રાહતનો અહેસાસ કરાવ્યો છે. હવામાન વિભાગ આગાહી કરી છે કે, અરવલ્લી, મહીસાગર, તાપી અને છોટાઉદેપુરમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વાતાવરણ પલટાશે અને આગામી બે દિવસમાં તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે.

30 મેએ વરસાદની ક્યાં આગાહી?

30 મેના રોજ કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, નર્મદા અને તાપી સહિતના જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા છે. જ્યારે 31 મેએ ઉત્તર ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જામશે.

1 જૂને અમદાવાદ સહિત ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, સુરત, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં પણ મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરી શકે છે. અમદાવાદમાં પણ સારો વરસાદ પડે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. 

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

બીજી તરફ જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે પણ રાજ્યમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. પૂર્વ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ 25 મેથી શરૂ થયેલું રોહિણી નક્ષત્ર 7 જૂન સુધી રહેશે અને જો રોહિણીના ત્રીજા અને ચોથા ગાળામાં વરસાદ થાય. તો આ વર્ષનું ચોમાસું સારું રહેવાની શક્યતા વધુ મજબૂત બને છે.

હાલ ચોમાસું અરેબિયન સી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. અને ગુજરાતમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી તેજ બનતાં ખેડૂતોમાં પણ ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. તો એક તરફ ગરમીથી કંટાળેલા ગુજરાતીઓને મળશે રાહત અને બીજી તરફ વરસાદની આગાહીથી ખેડૂતોમાં પણ ખુશીની લહેર ફરી વળી છે. હવે સૌની નજર મેઘરાજાની એન્ટ્રી પર ટકેલી છે. હાલ ચોમાસું અરેબિયન સી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.

