હજુ આવશે કમોસમી વરસાદ! આ તારીખથી માવઠાની સંભાવના, અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Gujarat Weather: ગુજરાતમાં છેલ્લા એક સપ્તાહથી ઠંડીનું જોર વધ્યું છે. ત્યારે આગામી દિવસમાં રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો વધી શકેછે. ત્યારે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ  પટેલ દ્વારા ગુજરાતમાં વાતાવરણ કેવું રહેશે તેની આગાહી કરવામાં આવી છે.

Updated:Dec 05, 2025, 08:15 AM IST

હવામાન વિભાગની આગાહી

image

હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે ગુરૂવારે સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાતમાં વાતાવરણ શુષ્ક રહ્યું. તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર થયો નથી. આ સાથે આગામી સાત દિવસ એટલે કે 10 ડિસેમ્બર સુધી લઘુત્તમ તાપમાનમાં મોટો ફેરફાર થવાનો નથી.

image

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ સુધી વરસાદની કોઈ આગાહી નથી. ગુજરાતમાં અત્યારે પવનની દિશા બદલાઈ છે અને પૂર્વીય પવનો ફૂંકાઈરહ્યાં છે. 

અંબાલાલની આગાહી

image

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આપેલી જાણકારી પ્રમાણે આઠ ડિસેમ્બરે રાજ્યમાં એક નબળું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પ્રવેશી શકે છે. જેથી ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે હળવા છાંટા પડી શકે છે.   

image

માવઠાની આગાહી અંગે અંબાલાલે જણાવ્યું કેરાજ્યમાં પાંચથી 10 ડિસેમ્બર વચ્ચે કેટલાક વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે 18થી 24 ડિસેમ્બર દરમિયાન એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષોભ આવવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

image

બીજીતરફ બંગાળના ઉપસાગરમાં એક ડીપ ડિપ્રેશન સર્જાઈ શકે છે, જેથી અરબી સમુદ્રને ભેજ મળતા ગુજરાતમાં માવઠું પડી શકે છે.  

