ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં વરસાદનું ભયાનક એલર્ટ, પછી ઠંડી વધશે; વરસાદથી ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો!

Gujarat Weather Update: ગુજરાતમાં હાલ ઠંડીની મોસમ ચાલી રહી છે, ત્યારે ભરશિયાળે મહીસાગર અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો છે. જી હા.. આ કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ દ્વારા એક આગાહી કરવામાં આવી છે. હજુ પણ આગામી 24 કલાક માવઠાની આગાહી કરવામાં આવી છે.

Updated:Feb 03, 2026, 08:23 AM IST

ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી

ગુજરાતમાં કમોસમી વરસાદને લઈને મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. આગામી આગામી 24 કલાક કેટલાક વિસ્તારોમાં સાવચેતી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.  

હવામાન વિભાગ દ્વારા અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ અને પંચમહાલ જિલ્લામાં હળવો વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. આ દરમિયાન પવનની ગતિ 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી રહેવાની શક્યતા છે, જેના કારણે વરસાદની સાથે ઠંડા પવનોનો પણ અનુભવ થશે.

હવામાન વિભાગે જણાવ્યું છે કે વરસાદની સાથે તેજ પવન અને છૂટાછવાયા ગાજવીજની પણ શક્યતા છે. જોકે, વરસાદનો આ રાઉન્ડ બહુ લાંબો નહીં ચાલે, પરંતુ આગામી થોડા કલાકો સાવધ રહેવું જરૂરી છે. ખાસ કરીને વાહન ચાલકોને સુરક્ષિત રીતે મુસાફરી કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.  

તાપમાનમાં થશે ઘટાડો

અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ અને પંચમહાલમાં આ વરસાદ હળવો અને સમયાંતરે થશે. પવનની ગતિ વધુ હોવાથી ઠંડીનું જોર વધી શકે છે. હવામાન વિભાગના મતે, આ એક સામાન્ય મોસમી ફેરફાર છે, જેના કારણે રાજ્યમાં તાપમાનમાં ઘટાડો અને ઠંડક વચ્ચે હળવા વરસાદની સ્થિતિ સર્જાય છે.  

ખેડૂતો અને નાગરિકો માટે સૂચના

એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે વરસાદ અને તેજ પવનને કારણે લઘુત્તમ તાપમાન ગગડશે. ખેડૂતો અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોએ બદલાતા હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાના ખેતીકામનું આયોજન કરવું જોઈએ. હવામાન વિભાગે હવામાનની લેટેસ્ટ અપડેટ્સ પર નજર રાખવા અને સુરક્ષિત રહેવા અનુરોધ કર્યો છે.

