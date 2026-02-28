ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં હવામાનની કરવટ : માર્ચ આવતા જ આવી ગયું ગરમીનું ભયાનક એલર્ટ

Heatwave Alert : માર્ચ આવતા જ હવામાને મોટી કરવટ લીધી છે. ત્યારે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં ગરમી શરૂ થઈ ગઈ છે. નવી આગાહી કહે છે કે, આગામી દિવસોમાં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રમાં ગરમીનું પ્રમાણ વધી જશે. આ વચ્ચે દેશભરમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ આવશે. 
 

Updated:Feb 28, 2026, 09:05 AM IST

માર્ચમાં ગરમીનું એલર્ટ 

હવામાન વિભાગની ગરમીની આગાહી પણ આવી ગઈ છે. વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવે કહ્યું કે, રાજ્યવાસીઓએ ગરમી સહન કરવા તૈયાર રહેવું પડશે. બે દિવસ બાદ તાપમાનમાં 3-5 ડિગ્રીનો વધારો થતા ગરમીનો અનુભવ થશે. તાપમાન વધીને 37-39 ડિગ્રીએ પહોંચી શકે છે. અમદાવાદનું મહત્તમ તાપમાન 34.7 ડિગ્રી નોંધાયું છે. સૌથી વધુ 35 ડિગ્રી તાપમાન ભુજમાં નોંધાયું છે. પવનની દિશા બદલાતા ગરમીનો અનુભવ થશે.    

માર્ચમાં માવઠું પણ આવશે 

હવામાનની આગાહી કહે છે કે, બે-બે પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી રહ્યાં છે. તારીખ 2 થી 4 માર્ચ દરમિયાન હળવો વરસાદ અને ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિીમાં પણ વાવાઝોડા સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

આ દિવસથી આકરી ગરમીની શરૂઆત થશે

માવઠાની આગાહી ઉતરી જતા જ આકરી ગરમી પડવાની શરૂઆત થઈ જશે. તારીખ 4 અને 5 માર્ચથી ગુજરાતમાં ગરમ અને અકળાવી દેતું ભેજયુક્ત વાતાવરણ જોવા મળશે. આ સાથે જ હવામાન વિભાગે તાપમાનનું યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. 

