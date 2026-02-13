ગુજરાતમાં બેવડી ઋતુની અસર વચ્ચે માવઠાનો ખતરો, આ જિલ્લાઓમાં આપ્યું એલર્ટ! અંબાલાલની આગાહી ચોંકાવશે
Ambalal patel Agahi: દેશ સહિત ગુજરાતના વાતાવરણમાં હાલમાં વિચિત્ર પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, ગુજરાતમાં હાલ બેવડી ઋતુની અસર વર્તાઈ રહી છે. વહેલી સવારે અને મોડી રાત્રે ગુલાબી ઠંડીનો અહેસાસ થાય છે, જ્યારે બપોરે ગરમી અનુભવાઈ રહી છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે તે ચોંકાવનારી છે. ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી?
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, હાલ રાજ્યમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14 ડિગ્રી અને મહત્તમ તાપમાન 35 ડિગ્રી આસપાસ નોંધાયું છે. રાજ્યના મહત્તમ તાપમાનમાં સામાન્યથી વધુ તાપમાન નોંધાયું છે. અમદાવાદમાં 19.2 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે, જ્યારે ગાંધીનગરમા 18.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. સાથે રાજ્યમાં સૌથી નીચું તાપમાન નલિયામાં 14.3 ડિગ્રી નોંધાયું છે.
IMDએ આગાહી કરી છે કે, આગામી 48 કલાક દરમિયાન દક્ષિણ ભારતમાં એક લો પ્રેશર ક્ષેત્રને કારણે તમિલનાડુ અને કેરળમાં વરસાદની શક્યતા છે. બીજી તરફ પહાડી વિસ્તારોમાં નવા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના સક્રિય થવાને કારણે કાશ્મીર, હિમાચલ અને ઉત્તરાખંડના ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે અને કેટલાક સ્થળોએ હળવા વરસાદ અથવા છાંટા પડવાનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
પહાડી વિસ્તારોમાં પર ફરી એકવાર નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થયું છે, જેના પ્રભાવથી તેજ ઠંડા પવનો ફૂંકાવાને કારણે કડકડતી ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. આગામી 2 દિવસ સુધી હવામાન પલટો આવવાની શક્યતા છે, જેનાથી ઉત્તરાખંડ, હિમાચલ પ્રદેશ અને જમ્મુ-કાશ્મીરના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થવાથી વાતાવરણ બદલાઈ શકે છે. IMDએ મધ્ય અને પૂર્વ ભારતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. બીજી તરફ બંગાળની ખાડીમાં લો પ્રેશર સર્જાવાને કારણે કેરળ અને તમિલનાડુના દક્ષિણ જિલ્લાઓમાં તેજ પવન સાથે વરસાદની સંભાવના છે.
બીજી તરફ ગુજરાતના હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે ચોંકાવનારી આગાહી કરી છે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે રાજ્યમાં શુક્રવારથી વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાનો છે. સાથે કમોસમી વરસાદની પણ શક્યતા છે. આવનારા દિવસોમાં દક્ષિણના રાજ્યો પાસે એક લો પ્રેસર સિસ્ટમ આકાર લેશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ અને અરબી સમુદ્રમાંથી ભેજવાળા પવનો ફૂંકાવાને કારણે આકાશ વાદળછાયું રહેશે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં માવઠાની સૌથી વધુ અસર જોવા મળશે. જેમાં નવસારી, વલસાડ અને ભરૂચ માટે એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આ સિવાય સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે.
Trending Photos