આકરી ગરમી માટે રહેજો તૈયાર! આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં આકાશમાંથી વરસશે અગનગોળા, અંબાલાલની આગાહી
Gujarat Weather Update: ફેબ્રુઆરી મહિનો હજુ અડધો જ વીત્યો છે, ત્યાં જ ઉનાળાએ પોતાની અસલી મિજાજ બતાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે. ફૂલ ગુલાબી ઠંડી હવે ભૂતકાળ બની રહી છે અને હવે અંગ દઝાડતી ગરમીનો વારો છે. આ ગરમી માત્ર અકળાવશે નહીં, પણ સાથે રોગચાળો પણ લાવશે. ત્યારે આગામી દિવસોમાં કેટલે પહોચશે ગરમીનો પારો. ચાલો જાણીએ અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગે શું કરી છે આગાહી.
ફેબ્રુઆરી મહિનો શરૂ થતા જ રાજ્યમાં ગરમી વધવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. હાલ રાજ્યના 8 શહેરોમાં તાપમાનનો પારો 34 ડિગ્રીને પાર પહોંચી ચૂક્યો છે. 8 શહેરોમાં મહત્તમ તાપમાન 34 ડિગ્રીથી વધુ નોંધાયું છે. જ્યારે ડીસા, રાજકોટ, કંડલામાં તાપમાન 35 ડિગ્રીથી વધુ પર પહોંચ્યું છે. ડીસામાં સૌથી વધુ 35.8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે. અમદાવાદમાં મહત્તમ તાપમાન 34 ડિગ્રીએ પહોંચ્યું છે. અમદાવાદમાં બપોરે 34 ડિગ્રી, રાત્રે 15 ડિગ્રી તાપમાન રહે છે.
શું કરી અંબાલાલ પટેલે આગાહી
ફૂલ ગુલામી ઠંડીની મજા લઈ લીધા બાદ હવે અંગ દઝાડતી ગરમી સહન કરવા તૈયાર થઈ જજો. હજુ તો અડધો ફેબ્રુઆરી પુરો થયો છે ત્યાં તાપમાનનો પારો છેક 41 ડિગ્રીએ પહોંચી જવાનો છે. આ અમે નહીં, આ આગાહીહવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કરી છે. અંબાલાલ પટેલનો દાવો છે, કે હવે આકરો તાપ પડવાનું શરૂ થશે, ફેબ્રુઆરીના અંતમાં કાળઝાળ ગરમી પડશે. તાપમાનનો પારો 36થી લઈને 41 ડિગ્રીએ પહોંચી જશે. એટલું જ નહીં માર્ચ અને એપ્રિલમાં પણ આકરી ગરમી અંગ દઝાડશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
માત્ર અંબાલાલ પટેલે જ નહીં, ગુજરાતના હવામાન વિભાગે પણ તાપમાન વધવાની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ. કે. દાસએ જણાવ્યું કે, 18 ફેબ્રુઆરીથી જ તાપમાનમાં વધારો થવા લાગશે. હવે જ્યારે તાપમાનનો પારો 41 ડિગ્રીને પાર જવાની તૈયારીમાં છે, ત્યારે આપણે પણ સાવધાની રાખવી પડશે.
લૂ અને ડિહાઈડ્રેશનથી બચવા માટે શું કરવું?
ઉનાળાની ગરમીમાં લૂ અને ડિહાઈડ્રેશનથી બચવા માટે દિવસ દરમિયાન પુષ્કળ પાણી પીવાનું રાખજો. લીંબુ શરબત, નાળિયેર પાણી, છાશ અથવા ORS લઈ શકાય છે. ઉનાળામાં હળવો અને તાજો ખોરાક લો. મસાલેદાર કે તળેલો ખોરાક લેવાનું ટાળજો. ઘરની બહાર નીકળતા હળવા રંગના અને સુતરાઉ કપડાં પહેરવા. માથું ઢાંકવા માટે ટોપી, ચશ્મા કે રૂમાલનો ઉપયોગ કરજો. બપોરે 12થી 4ના સમયમાં બને તો બહાર નીકળવાનું ટાળજો. બાળકો, વૃદ્ધો અને સગર્ભા બહેનોએ ખાસ ધ્યાન રાખવું. ચક્કર કે ઉબકા આવે તો તાત્કાલિક ડોક્ટરનો સંપર્ક કરજો.
હાલ ઋતુ એવી છે કે, જેમ જેમ તાપમાનનો પારો વધશે, તેમ તેમ રોગચાળો પણ વકરશે. હાલની મિશ્ર ઋતુમાં વાયરલ ઈન્ફેક્શમાં શરદી, ઉધરસ, ગળામાં દુખાવો અને તાવની સમસ્યા થશે. સાથે જ ગરમી વધતા લોકો ગમે ત્યાંનું પાણી કે બરફનો ઉપયોગ કરશે એટલે ટાઈફોઈડ, કોલેરા, અને કમળાના કેસ પણ વધશે. વધુ પડતા પરસેવા અને તડકાને કારણે ચામડીના રોગો પણ જોવા મળશે. ગરમીમાં ખોરાક બગડી જતો હોવાથી પેટ સંબંધી રોગની સાથે ઝાડા-ઉલટીના કેસ પણ જોવા મળશે. ત્યારે હાલની બદલાતી ઋતુમાં બહારનું ખાવાનું ટાળજો અને પુરતો આરામ લેજો. કેમ કે નાનકડી બેદરકારી પણ તમને હોસ્પિટલના ખાટલામાં પહોંચાડી દેશે.
Trending Photos