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ગુજરાતમાં વરસાદી સિસ્ટમ ફરી સક્રિય: 18 થી 20 સપ્ટેમ્બર સુધી સૌરાષ્ટ્રમાં ૩ ઈંચથી વધુ વરસાદની અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 17, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 06:26 PM IST

ગુજરાતમાં આજે ફરી વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. અમદાવાદ, દ્વારકા સહિત અન્ય જગ્યાએ વરસાદ થયો છે. રાજ્યમાં હજુ આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ રહી શકે છે, જેની આગાહી હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે કરી છે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી1/4

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતમાં ફરી વરસાદને લઈને આગાહી કરી છે... સૌરાષ્ટ્ર તરફ વરસાદી સિસ્ટમ પરત ફરતા પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની શક્યતા છે.... જામનગર, ઉત્તર સૌરાષ્ટ્ર, સુરેન્દ્રનગર, હળવદ, ભાવનગર અને બોટાદમાં વરસાદનું અનુમાન છે...

સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ત્રણ ઈંચથી વધુ વરસાદની સંભાવના2/4

સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં ત્રણ ઈંચથી વધુ વરસાદની સંભાવના

અમરેલી તેમજ ગીર-સોમનાથમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે....સૌરાષ્ટ્રમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સાથે કેટલાક વિસ્તારોમાં 3 ઈંચથી વધુ વરસાદની શક્યતા છે.... અપર એર સર્ક્યુલેશન અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરથી ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે..... 18, 19 અને ક્યાંક 20 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદી માહોલ રહેવાની શક્યતા છે..

હવામાન વિભાગની આગાહી3/4

હવામાન વિભાગની આગાહી

હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ સુધી વરસાદની આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે લો-પ્રેશર અને મોન્સૂન ટ્રફ સક્રિય છે. આગામી 48 કલાકમાં થન્ડર સ્ટ્રોમની આગાહી પણ હવામાન વિભાગે કરી છે. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે રાજ્યમાં સામાન્ય કરતાં 9 ટકા ઓછો વરસાદ પડ્યો છે.  

આજે દ્વારકામાં પડ્યો વરસાદ4/4

આજે દ્વારકામાં પડ્યો વરસાદ

યાત્રાધામ દ્વારકામાં એક દિવસના વિરામ બાદ ફરી મેઘમહેર શરૂ થઈ છે. ...વહેલી સવારથી વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે પવન સાથે વરસાદ ખાબકતા ગરમીથી લોકોને આંશિક રાહત મળી છે. ..વરસાદી પાણી મુખ્ય માર્ગો પર વહેતા થયા, જ્યારે ભદ્રકાળી ચોક અને ઇસ્કોન ગેટ વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા છે. ..બીજી તરફ છપ્પન સીડી પર વરસાદી પાણી ઝરણાં બની ખળખળ વહેતા થતાં મનમોહક દ્રશ્યો સર્જાયા છે.... વરસાદની મોજ માણવા લોકો ઉમટી પડ્યા છે... હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ વરસાદની આગાહી કરી છે.

TAGS:
Gujarat Weather News

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