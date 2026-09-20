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રાજ્યમાં ચોમાસાની વિદાય નજીક, જાણો હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલની આગાહી

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 20, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 05:45 PM IST

ગુજરાતમાં ભાદરવા મહિનામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ઘણા જિલ્લામાં સારો વરસાદ પડ્યો છે. આજે પણ અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ સહિત ઘણી જગ્યાએ વરસાદ થયો છે. બીજીતરફ હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે હવે ચોમાસાની વિદાય થઈ રહી છે.

અંબાલાલ પટેલની આગાહી1/5

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

વરસાદી માહોલ વચ્ચે હવે ગરમી અને બફારો વધવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. બે દિવસ બાદ ગરમી વધવાની છે. આગામી દિવસોમાં અકળાવે તેવી ગરમી પડી શકે છે. આ સાથે 10 ઓક્ટોબર પછી નવરાત્રિમાં ગરમી પણ રહેશે અને વરસાદી ઝાપટા પણ પડી શકે છે. 24 ઓક્ટોબર સુધી આવી ગરમી રહેશે. આ સાથે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે.  

ચોમાસાની વિદાય નજીકઃ હવામાન વિભાગ2/5

ચોમાસાની વિદાય નજીકઃ હવામાન વિભાગ

ચોમાસાને લઈને સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. આગામી 2થી 4 દિવસમાં ચોમાસુ વિદાય લેશે. રાજ્યમાં બે દિવસ પવન સાથે હળવા વરસાદનું અનુમાન છે. લો પ્રેશર અને સાયકલોનીક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પવન સાથે વરસાદ રહેશે. અમદાવાદમાં પણ હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં હવામાનમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે.

ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આજે વરસાદી માહોલ3/5

ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આજે વરસાદી માહોલ

ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આજે સારો એવો વરસાદ આવ્યો. આકોલવાડી, કોડિનાર, સુત્રાપાડા, તાલાળામાં વરસાદ આવ્યો. તાલાલાના સુરવા, માધુપુર, ગુંદરણાં વરસાદ આવ્યો. આ સાથે તાલાલા શહેરમાં પણ વરસાદ આવ્યો. તો ઉના, ગીર ગઢડા બાદ કોડીનારમાં પણ મેઘરાજાની પધરામણી થઈ. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં એક ઈંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો.સુત્રાપાડા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ આવ્યો. સુત્રાપાડાના લોઢવા,પ્રશ્નાવડા વડોદરા ઝાલા, વાવડી સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ આવ્યો. સુત્રાપાડા પંથકમાં એક દિવસના વિરામ બાદ ફરી આજે વરસાદનું આગમન થયું. આ વરસાદ ખેડૂતોના પાકને ખૂબ જ ફાયદો કરાવી રહ્યો છે. જેથી ખેડૂતોમાં ખુશી છે.

રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએ રવિવારે સારો વરસાદ4/5

રાજ્યમાં અનેક જગ્યાએ રવિવારે સારો વરસાદ

રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં આજે વરસાદ આવ્યો. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં આજે વરસાદનું જોર જોવા મળ્યું. અમરેલી, બોટાદ, ભાવનગર, જૂનાગઢ, રાજકોટ, ગીર સોમનાથમાં વરસાદ પડ્યો. આ સાથે સુરત, અમદાવાદ અને પંચમહાલના ગોધરામાં પણ સારો એવો વરસાદ પડ્યો.  ભાવનગરના મહુવામાં વરસાદ પડતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા. જેના કારણે લોકોને ખૂબ જ હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. લોકો ઘૂંટણ સુધીના પાણીમાંથી પસાર થવા માટે મજબૂર બન્યા હતા. અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદના કારણે જળાશયોમાં પાણીની આવક થઈ છે. સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં નદીઓ બે કાંઠે વહી. વરસાદની ઘટ વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘરાજાએ મહેર કરતા ખેડૂતો ખુશ થયા છે. આ વરસાદ પાકને જીવનદાન આપી શકે એમ હોવાથી ખેડૂતોને મોટી રાહત મળી છે.

અમદાવાદમાં વરસાદી ઝાપટાં5/5

અમદાવાદમાં વરસાદી ઝાપટાં

અમદાવાદમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. સાંજના સમયે કાળા ડિબાંગ વાદળો સાથે વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. પાલડી, જમાલપુર, બહેરામપુરા, વાસણા, કાંકરિયા સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડ્યાં. કાળા ડિબાંગ વાદળો સાથે વીજળીના કડાકા પણ સંભળાયા. વરસાદ પડતા લોકોને ગરમીમાં રાહત મળી હતી. પરંતુ અનેક સ્થળોએ પાણી ભરાઈ જતા લોકોને હાલાકી પણ પડી  

TAGS:
gujarat weather forecast

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