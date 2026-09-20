/રાજ્યમાં ચોમાસાની વિદાય નજીક, જાણો હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલની આગાહી

ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આજે વરસાદી માહોલ
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આજે સારો એવો વરસાદ આવ્યો. આકોલવાડી, કોડિનાર, સુત્રાપાડા, તાલાળામાં વરસાદ આવ્યો. તાલાલાના સુરવા, માધુપુર, ગુંદરણાં વરસાદ આવ્યો. આ સાથે તાલાલા શહેરમાં પણ વરસાદ આવ્યો. તો ઉના, ગીર ગઢડા બાદ કોડીનારમાં પણ મેઘરાજાની પધરામણી થઈ. ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં એક ઈંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો.સુત્રાપાડા શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ આવ્યો. સુત્રાપાડાના લોઢવા,પ્રશ્નાવડા વડોદરા ઝાલા, વાવડી સહિતના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ આવ્યો. સુત્રાપાડા પંથકમાં એક દિવસના વિરામ બાદ ફરી આજે વરસાદનું આગમન થયું. આ વરસાદ ખેડૂતોના પાકને ખૂબ જ ફાયદો કરાવી રહ્યો છે. જેથી ખેડૂતોમાં ખુશી છે.