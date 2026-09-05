/10 સપ્ટેમ્બર સુધી ઝાપટાં... આ તારીખથી ગુજરાતમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર રીએન્ટ્રી! અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

Gujarat Weather : સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતથી ગુજરાતમાં વરસાદે વિરામ લેતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. રાજ્યમાં આશરે 16% વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા ઓછી હોવાનું જણાવ્યું છે. જોકે, 10 સપ્ટેમ્બર સુધી હળવાથી મધ્યમ ઝાપટાં પડી શકે છે. તો અંબાલાલ પટેલના મતે 15 સપ્ટેમ્બર આસપાસ વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થઈ શકે છે.
Gujarat Weather : સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતથી ગુજરાતમાં વરસાદે વિરામ લેતા ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે. રાજ્યમાં હાલ આશરે 16% વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં સ્થિતિ વધુ ચિંતાજનક છે.
હવામાન વિભાગ મુજબ આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા ઓછી છે. જોકે, કેટલાક વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે અને 10 સપ્ટેમ્બર સુધી આ સ્થિતિ યથાવત રહી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર 15 સપ્ટેમ્બર આસપાસ ગુજરાતમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થઈ શકે છે. પશ્ચિમ બંગાળ તરફથી મજબૂત સિસ્ટમ ગુજરાત તરફ આગળ વધવાની શક્યતા છે.
14થી 20 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર વધી શકે છે. મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત અંબાલાલ પટેલે સપ્ટેમ્બરના અંતમાં પણ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.