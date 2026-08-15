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ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર જ નહીં, નવેમ્બર સુધી રહેશે વરસાદી માહોલ; અંબાલાલ પટેલ તારીખ સાથે કરી ભયાનક આગાહી!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 15, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:01 PM IST

Gujarat Rain Forecast: ઉત્તરથી લઈને દક્ષિણ અને પૂર્વથી લઈને પશ્ચિમ ભારતના રાજ્યોમાં ચોમાસું પૂરી રીતે સક્રિય છે. લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થવાને કારણે આગામી દિવસોમાં ઓડિશા, ઝારખંડ અને બંગાળમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. તો બીજીતરફ હવામાન વિભાગ દ્વારા ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં કેટલાક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. સાથે જ આગામી 2 દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચન આપવામાં આવી છે.

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ચોમાસાને કારણે ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. પહાડી રાજ્યોથી લઈને મેદાની વિસ્તારો સુધી મેઘરાજા મન મુકીને વરસી રહ્યા છે. આ દરમિયાન દક્ષિણ-પૂર્વ ઝારખંડ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં લો પ્રેશર સક્રિય થયું છે. જેના કારણે આગામી ચાર દિવસ સુધી પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તરી ઓડિશા અને ઝારખંડમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. આગામી 17 ઓગસ્ટના રોજ કેટલીક જગ્યાએ અતિભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત પશ્ચિમી હિમાલય ક્ષેત્ર અને ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં ખૂબ ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

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હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ સુધી વરસાદની આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં હાલમાં એકસાથે 6-6 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેમાં શિયર ઝોન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, ડિપ્રેશન, મોન્સુન ટ્રફ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને અન્ય એક ટ્રફ સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે. જેના કારણે ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વરસાદનો જબરદસ્ત રાઉન્ટ આવી શકે છે. મણ અને દાદરા નગર હવેલી સહિત રાજ્યના 9 જિલ્લામાં ભારે વરસાદની શક્યતાને પગલે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 15 ઓગસ્ટે તાપી અને ડાંગ સહિત 4 જિલ્લામાં ભારે વરસાદ માટે યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.

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હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પણ રાજ્યમાં વરસાદ અંગે મોટી આગાહી કરી છે. હાલ રાજ્યમાં વરસાદનું જોર થોડું ઘટશે, પરંતુ ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે. 15મી ઓગસ્ટે મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વાતાવરણ મુખ્યત્વે ચોખ્ખું રહેવાની શક્યતા છે. જો કે, ઓગસ્ટના અંતમાં બંગાળની ખાડીમાં એક મજબૂત વરસાદી સિસ્ટમ આકાર લેશે, જે ગુજરાતમાં ફરીથી સારો વરસાદ લાવશે. 

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અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 24 થી 28 ઓગસ્ટે રાજ્યમાં ફરી ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ત્યારબાદ 6 થી 9 સપ્ટેમ્બરે વધુ એક વરસાદી રાઉન્ડ આવશે. 10 ઓક્ટોબરની આસપાસ પણ વરસાદી માહોલ રહેશે. નવેમ્બર મહિનામાં પણ કમોસમી વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. આમ, ઓગસ્ટના મધ્યમાં બે દિવસ ભારે વરસાદ બાદ થોડો વિરામ મળશે, પરંતુ ઓગસ્ટના અંતથી લઈને સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર સુધી રાજ્યમાં તબક્કાવાર વરસાદી ઝાપટાં અને સાર્વત્રિક વરસાદની શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.  

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast

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