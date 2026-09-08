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બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ સક્રિય! 11 થી 13 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની આગાહી

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 08, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 06:39 PM IST

ગુજરાતમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી સારો વરસાદ પડ્યો નથી. હવે ખેતરોમાં ખેડૂતોના પાક સુકાવા લાગ્યા છે. કોઈ જગ્યાએ છૂટાછવાયા વરસાદને બાદ કરતાં ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બરમાં સારો વરસાદ પડ્યો નથી. દિવસે ગરમીનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે નવી આગાહી કરી છે. 

હવામાન વિભાગે કરી આગાહી1/5

હવામાન વિભાગે કરી આગાહી

હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. સુરત, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, નવસારી અને વલસાડમાં વરસાદની શક્યતા છે. દમણ અને દાદરા-નગર હવેલીમાં પણ વરસાદ પડશે. 11થી 13 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારે વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. 

રાજ્યમાં ફરી જામશે વરસાદી માહોલ2/5

રાજ્યમાં ફરી જામશે વરસાદી માહોલ

હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્રની આગાહી મુજબ રાજ્યમાં ફરી વરસાદી માહોલ સક્રિય થશે. રાજ્યમાં 8 સપ્ટેમ્બરથી 14 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદ પડી શકે છે. ખાસ કરી 12-13 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાત સહિત ઘણા વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

નવી સિસ્ટમ થશે સક્રિય3/5

નવી સિસ્ટમ થશે સક્રિય

હવામાન વિભાગે આપેલી માહિતી પ્રમાણે 12 તારીખથી 15 તારીખ સુધી બંગાળની ખાડીમાં એક મજબૂત સિસ્ટમ સક્રિય થવાની સંભાવના છે. આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર પરથી પસાર થઈ અરબી સમુદ્ર તરફ આગળ વધશે, જેની અસર ગુજરાતમાં વિવિધ જગ્યાએ જોવા મળશે. જો અલ નીનોની અસર નહીં રહે તો રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે.

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હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે 12 સપ્ટેમ્બરે ડાંગ, નવસારી, વલસાદમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડી શકે છે. આ સિવાય અન્ય જિલ્લામાં પણ હળવા વરસાદની સંભાવના છે. જ્યારે 13 સપ્ટેમ્બરે કેટલીક જગ્યાએ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. સુરત, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાદ અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં આ દરમિયાન વરસાદ પડી શકે છે.

ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી, પાક પર જોખમ5/5

ખેડૂતોની મુશ્કેલી વધી, પાક પર જોખમ

ગુજરાતમાં આ સિઝનની 95 ટકા વાવણી પૂર્ણ થઈ છે પરંતુ વરસાદ નથી આવ્યો. જેના કારણે રાજ્યમાં સરેરાશ 70 ટકા પાક પર જોખમ છે. અત્યાર સુધીમાં 81.43 લાખ હેક્ટરમાં વાવેતર થયું છે. સામાન્ય કરતા આ વાવેતર ચાર લાખ હેક્ટરમાં ઓછું થયું છે. કચ્છમાં સૌથી ઓછું 71 ટકા જ વાવેતર થયું છે અને વરસાદ માત્ર 29 ટકા જ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ વાવેતર થયું છે. પરંતુ ઓછો વરસાદ થવાના કારણે અહીં પણ પાક પર જોખમ છે.  મગફળીનું સૌથી વધુ વાવેતર છે. આ સાથે કપાસ, ડાંગર, દિવેલા, સોયાબીનનું પણ વાવેતર થયું છે. આ પાકને હવે પાણીની જરૂર છે. એટલે જ હવે મેઘરાજા મહેરબાની કરે તેવી ખેડૂતોને આશા છે.

TAGS:
gujarat weather forecast imd

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