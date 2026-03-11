ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોગુજરાતમાં ગરમીનો પ્રકોપ! આગામી 3 દિવસ ગરમીનું જોર રહેશે યથાવત, હવામાન વિભાગનું એલર્ટ

ગુજરાતમાં ગરમીનો પ્રકોપ! આગામી 3 દિવસ ગરમીનું જોર રહેશે યથાવત, હવામાન વિભાગનું એલર્ટ

Gujarat Weather Update: અમદાવાદમાં ઉનાળાની આકરી ગરમીએ પોતાનો આકરો મિજાજ બતાવવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. માર્ચ મહિનામાં જ તાપમાન 41 ડિગ્રીથી વધુ પહોંચી ગયું છે અને હવામાન વિભાગ દ્વારા હીટવેવનું યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કરાયું છે. આપણા શહેરમાં હજુ એપ્રિલ-મે આવ્યા નથી, પણ ગરમીએ અગનગોળા વરસાવવાનું શરૂ કરી દીધું છે.

Updated:Mar 11, 2026, 06:50 PM IST

1/6
image

રાજ્યમાં અત્યારે કાળઝાળ ગરમીનો પ્રકોપ જોવા મળી રહ્યો છે. તાજેતરના આંકડા મુજબ રાજકોટમાં 42 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સાથે રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું છે. અમદાવાદ, દીવ, વડોદરા, ડીસા અને ભૂજમાં પણ તાપમાન 41 ડિગ્રીને પાર નોંધાયું છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો જેવા કે દ્વારકા, ઓખા અને વેરાવળમાં તાપમાન ઓછું હોવા છતાં ભેજના કારણે લોકો બફારાથી પરેશાન છે.  

2/6
image

હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડો. એ.કે. દાસના જણાવ્યા મુજબ, આગામી 3 દિવસ સુધી ગરમીનું જોર યથાવત રહેશે. આ માટે વિવિધ જિલ્લાઓમાં એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. રાજકોટ, અમદાવાદ, કચ્છ, બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર, પાટણ, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, જૂનાગઢમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. સુરત, વડોદરા, ભરૂચ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ખેડા, જામનગર, પોરબંદર, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથમાં યલો એલર્ટ અપાયું છે.  

3/6
image

હવામાન વિભાગ મુજબ, આગામી 3 દિવસ સુધી અમદાવાદ અને રાજકોટ જેવા શહેરોમાં પારો 41-42 ડિગ્રીની આસપાસ જ રહેશે. જોકે, ત્યારબાદ તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થવાની શક્યતા છે, જેનાથી નાગરિકોને ગરમીમાં આંશિક રાહત મળી શકે છે. ત્યાં સુધી આકાશ ખુલ્લું રહેશે અને કાળઝાળ તડકો પડવાનું ચાલુ રહેશે. ગરમી અને હીટવેવથી બચવા માટે બપોરના સમયે બિનજરૂરી બહાર નીકળવાનું ટાળવું અને પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી પીવું હિતાવહ છે.  

4/6
image

માર્ચ મહિનામાં જ ઉનાળાની આકરી ગરમીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. હજુ તો એપ્રિલ, મે બાકી છે તે પહેલા જ માર્ચમાં જ મારી નાંખે તેવી કાળઝાળ ગરમીની શરૂઆત થઈ છે. ગુજરાતમાં હિટવેવની આગાહી છે અને આકાશમાંથી અગનગોળા વરસી રહ્યા છે.

5/6
image

અમદાવાદના આકાશમાંથી અગનગોળા વરસી રહ્યા છે. તો AMC અને હવામાન વિભાગ સંયુક્ત રીતે હીટ એક્શન પ્લાન હાથ ધર્યો છે. શહેરના AMTS અને BRTS બસ સ્ટેન્ડ, અર્બન હેલ્થ સેન્ટરો પર પીવાનું પાણી અને ORS પેકેટ્સ ઉપલબ્ધ કરાવાશે. ગરમીમાં રાહત માટે AMC ફરતી પાણીની પરબ પણ ચલાવી રહી છે. શહેરના વિવિધ જગ્યાઓ પર લોકોને પાણી અને ORS મળે છે. બાંધકામ સાઇટ પર કામ કરતા મજૂરો માટે ખાસ વ્યવસ્થા કરાઈ છે. અને દર બે કલાકે 15 મિનિટનો બ્રેક મળશે. ઓરેન્જ અને રેડ એલર્ટ વખતે બપોરના 1 થી 4 વાગ્યા સુધી કામ ન કરવાની સૂચના આપી છે.

6/6
image

AMCની હોસ્પિટલોમાં પણ તૈયારી છે. ગાયનેક વોર્ડમાં AC અને ORS પેકેટ ઉપલબ્ધ છે, જેથી નાગરિકોને સલામતી અને આરામ મળે. ગરમી વધતી જાય છે, લોકોએ હાલ વધારે પાણી પીવુ જોઈએ અને કામ સિવાય બહાર નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ.

Gujarat weather updateHeatwaveIMD heatwave alertહિટવેવનું એલર્ટગરમીની આગાહી

Trending Photos