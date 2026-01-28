ગુજરાતમાં ફરી પલટાશે વાતાવરણ! માવઠા બાદ હાડ થીજવતી ઠંડી બોલાવશે ભુક્કા, અંબાલાલની ચોંકાવનારી આગાહી
Ambalal Patel Agahi: રાજ્યમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટબર્ન્સના કારણે ઠંડીનો સામાન્ય ઘટાડો થયો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે આજે 28 જાન્યુઆરીએ ઉત્તર, ઉત્તરપશ્ચિમ અને મધ્ય ભારતના ઘણા વિસ્તારોમાં ખરાબ હવામાનની ચેતવણી આપી છે. હિમાચલ પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા, દિલ્હી, રાજસ્થાન, તમિલનાડુ અને ઉત્તર પ્રદેશ સહિત 13 રાજ્યોમાં વરસાદ, વાવાઝોડા અને તોફાની પવનની આગાહી કરવામાં આવી છે. જ્યારે ગુજરાતના હવામાનમાં ફરી એકવાર મોટો પલટો આવવાની અને માવઠાને લઈ અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે.
ઘણા રાજ્યોમાં સવાર અને રાત્રિના સમયે ઠંડી વધશે, જ્યારે કેટલાક જિલ્લાઓમાં શીત લહેરની અસર અનુભવાશે. હવામાન વિભાગ અનુસાર, વરસાદની સાથે વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાનું જોખમ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, હરિયાણા, મધ્ય પ્રદેશ, છત્તીસગઢ, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તરાખંડ અને સિક્કિમ સહિત અનેક રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી આપી છે. આ રાજ્યોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડું આવી શકે છે.
જાન્યુઆરી મહિનો પૂરો થવામાં હવે ત્રણ જ દિવસ બાકી છે. ત્યારે દેશના હવામાનમાં ફરી એકવાર મોટો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે. જાણવા મળી રહ્યું છે કે આવનારા દિવસોમાં વરસાદ, તોફાન અને ભારે પવન લોકોની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરે તેવી શક્યતા છે. દેશના આઠ રાજ્યોમાં હવામાનમાં અચાનક પલટો આવી શકે છે. કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડશે, જ્યારે અન્ય કેટલાક વિસ્તારોમાં 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે.
અંબાલાલ પટેલ અનુસાર, આગામી બે દિવસ સુધી રાજ્યમાં હવામાનમાં પલટો જોવા મળશે. પશ્ચિમી વિક્ષેપ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે બે દિવસ રાજ્યના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટા સાથે વરસાદી ઝાપટાં સંભાવના છે. આ કારણે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને લો પ્રેશરના કારણે નવી સિસ્ટમ બનશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે બની રહેલ આ સિસ્ટમની સૌથી વધુ અસર પંચમહાલ અને આસપાસના પંથકમાં જોવા મળી શકે છે, જ્યાં કમોસમી વરસાદ વરસી શકે છે. જો કે, માવઠાની અસર ઓછી થયા બાદ ફેબ્રુઆરીમાં મહિનામાં ફરી એકવાર ઠંડીમાં વધારો થશે. ફેબ્રુઆરી મહિનામાં રાજ્યમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.
