ગુજરાત પર માવઠાનું મહાસંકટ! આગામી 72 કલાક આ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ મચાવશે તબાહી, અંબાલાલ-હવામાન વિભાગની આગાહી
Gujarat Weather Update: ફરી એકવાર માવઠાનું સંકટ ગુજરાતના આકાશમાં તોળાઈ રહ્યું છે. તેની સૌથી વધુ ચિંતા દક્ષિણ ગુજરાતના ખેડૂતોમાં છવાઈ છે. ગુજરાતના ખેડૂતો પર ફરી આવવાની છે મોટી આફત આવી રહી છે. જી હા... રાજ્યમાં ફરી કમોસમી વરસાદ વરસવાનો છે. આ એવો વરસાદ હશે જે ખેડૂતોના તૈયાર પાકને બગાડી નાંખશે અને ધરતીપુત્રોના મોઢામાં આવેલો કોળિયો છીનવી લેશે. આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં ફરી ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ક્યાં ક્યારે આવવાનો છે વરસાદ?
ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ફરી એકવાર ચિંતાજનક સમાચાર આવ્યા છે. રાજ્યના હવામાન વિભાગ અને આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે આગામી 72 કલાકમાં માવઠાની આગાહી કરી છે. કમોસમી વરસાદનો આ ખતરો ખેતરોમાં ઊભા પાકને મોટું નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
આગામી 72 કલાકમાં માવઠાની આગાહી
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ વરસાદનું કારણ છે બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ, અરબી સમુદ્રમાં લો-પ્રેશર સિસ્ટમ અને ઉત્તર ભારતથી આવતું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ છે. આ ત્રણેયના સંગમથી રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદનો સિલસિલો 15 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
વરસાદનો સિલસિલો 15 ડિસેમ્બર સુધી ચાલુ રહેવાની શક્યતા
હવામાન વિભાગે 25થી 27 ઓક્ટોબર સુધી યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. પૂર્વ મધ્ય અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સક્રિય થયું છે, જેના કારણે પોરબંદર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે.
ક્યાં પડી શકે મધ્યમ વરસાદ?
હવામાન વિભાગના જણાવ્યું અનુસાર, પોરબંદર, રાજકોટ, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. 25 ઓક્ટોબરે મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, દીવ, બોટાદ સહિતના વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, પંચમહાલ, મહીસાગર, દાહોદ અને કચ્છમાં પણ છૂટોછવાયો વરસાદ ખાબકી શકે છે.
હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, 25 ઓક્ટોબરના રોજ મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, દીવ, બોટાદ અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, પંચમહાલ, મહીસાગર, દાહોદ અને કચ્છમાં વરસાદ વરસી શકે છે.
હવામાન વિભાગે દરિયાકાંઠે ન જવાની ચેતવણી આપી છે અને માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી 7 દિવસ સુધી વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખી, ખેડૂતો અને નાગરિકોને સાવચેત રહેવાની અપીલ કરાઈ છે. ત્યારે આ વિપરીત હવામાનની સ્થિતિમાં ખેડૂતોને પોતાના પાકની સુરક્ષા માટે તૈયાર રહેવું જરૂરી છે.
