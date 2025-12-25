ફટાફટ જાણી લો ગુજરાતમાં નવી આગાહી! કાતિલ ઠંડી વચ્ચે કમોસમી વરસાદ આ વિસ્તારોમાં ભૂક્કા કાઢશે!
Gujarat Weather Update: ગુજરાતમાં ઠંડી ક્યારે પડશે તે અંગેની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. આગામી સાત દિવસ દરમિયાન લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર નહીં થાય. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ સહિત ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ તથા દીવ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં 30મી ડિસેમ્બર સુધીમાં શુષ્ક હવામાન રહેવાની શક્યતા છે. ઉત્તરના પહાડી પ્રદેશના ઠંડા પવનોથી ઠંડી વધશે. પ્રદૂષણ અને ભેજના કારણે તાપમાન ઊંચું નોંધાય છે. 24 ડિસેમ્બર બાદ ઠંડી પડવાની શક્યતા છે. 2026ની શરૂઆત કડકડતી ઠંડીનું અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ગુજરાતમાં જોઈએ તેવી ઠંડી ન પડવા પાછળનું કારણ જણાવ્યું છે. જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, લા નીનો અને અલ નીનોની અસરને કારણે વાતાવરણમાં ફેરફાર થાય છે. લા નીનોને કારણે ટ્રોપિકલ સિસ્ટમ 9 નંબર આપણી બાજુ હોવાથી અસર થઈ રહી છે. 24 ડિસેમ્બર બાદ તે હિંદ મહાસાગર તરફ જશે. ભેજના કારણે ઠંડીની અસર ઓછી વર્તાય છે. ગયા વર્ષ કરતા આ વખતે તાપમાન વધારે અનુભવાઈ રહ્યું છે. હાલમાં ભેજ, ધુમ્મસના કારણે ઠંડીની અસર ઓછી અનુભવાઈ રહી છે. ઉત્તરના પવનો રોકાવાથી ઠંડીની અસર ઓછી થાય છે.
ઉત્તર ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ રહી છે. જેના કારણે ઠંડા પવનો પણ ફૂંકાઈ રહ્યા છે. જોકે, આ વર્ષના છેલ્લા મહિનામાં પણ ગુજરાતમાં ઠંડીનું જોર હજી વધ્યું નથી. ત્યારે ગુજરાતમાં કડકડતી ઠંડી હજી ક્યારે આવશે તે અંગેની આગાહી જોઈએ. દિલ્હી-એનસીઆર અને ઉત્તર ભારતમાં આખા અઠવાડિયા દરમિયાન ઠંડીનું વાતાવરણ રહેશે. હવામાન વિભાગ (IMD) એ તીવ્ર ઠંડી અને ધુમ્મસની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગે 27 ડિસેમ્બર સુધી ભારતના ઘણા ભાગોમાં ગાઢ ધુમ્મસની આગાહી કરી છે, જે રાત્રિ અને સવારના કલાકો દરમિયાન દૃશ્યતાને નબળી બનાવી શકે છે. દિલ્હીમાં ઓછામાં ઓછું 10°C તાપમાન રહેવાની ધારણા છે, જ્યારે પડોશી ગુરુગ્રામ અને નોઈડામાં ઓછામાં ઓછું 8°C અને 12°C તાપમાન રહેવાની ધારણા છે. ડિસેમ્બરના ત્રણ સપ્તાહ પૂરા થયા હોવા છતાં ગુજરાતમાં શિયાળો હજુ ટોપ ગિયરમાં આવ્યો નથી.
લોકો ઠંડીના આગમનની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યાં છે. પરંતુ ઠંડી આવી નથી રહી. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી આવી ગઈ છે. રાજ્યમાં ઠંડીનું પ્રમાણ હજી વધશે. માવઠું આવશે તો ગુજરાતમાં તેની અસર જોવા મળશે કે નહિ તે જોઈ લઈએ. અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, 23 થી 31 ડિસેમ્બર દરમિયાન ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં સખત ઠંડી પડશે.
ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં સખત ઠંડી પડશે. મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, કચ્છ અને અમરેલીમાં ઠંડી પડશે. વલસાડના ભાગોમાં પણ ઠંડી પડવાની શક્યતા છે. અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, હાલ ભલે ઠંડી નથી, પંરતુ આગામી સમયમાં ગુજરાતમાં હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે. ગુજરાતમાં વાદળ વાયુ આવવાની શક્યતા રહેશે. જોકે, ગુજરાતમાં માવઠાની અસર વર્તાશે નહિ. 29 ડિસેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. જાન્યુઆરીના પ્રથમ સપ્તાહમાં પ્રભાવી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. ગુજરાતના ભાગો સુધી અસર થવાની શક્યતા છે.
ગુજરાતનું હવામાનમાં પલટો આવશે. જાન્યુઆરી માસ ઠંડો રહેશે. 11 જાન્યુઆરીથી ઠંડી વધવાની શક્યતા છે. 17 જાન્યુઆરી બાદ હાડ ધ્રૂજાવતી ઠંડી પડશે. હવે ફુલ ગુલાબી ઠંડી નહીં પણ ગુજરાતમાં હાર્ટથી જમાવી દે તેવી આકરી ઠંડી આવવાની છે. હવામાન વિભાગે આપી છે ઠંડીને લઈને મોટી ચેતવણી. આગામી 24 કલાકમાં તાપમાનમાં 2થી 3 ડિગ્રીનો સીધો ઘટાડો થવાનો છે અને ગુજરાતીઓ કહેતા જોવા મળશે. અરે, કશ્મીર જેવો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે. હવામાન નિષ્ણાતના જણાવ્યા અનુસાર, આ સમયમાં ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં સખત ઠંડી પડશે. મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, કચ્છ અને અમરેલીમાં ઠંડી પડશે. વલસાડના ભાગોમાં ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે.
