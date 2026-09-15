/આ જિલ્લા માટે હજુ પણ રેડ એલર્ટ... આગામી 7 દિવસ ભારે! સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ધબધબાટી બોલાવશે મેઘરાજા

Gujarat Rain : ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આજે કચ્છમાં રેડ એલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદ, જ્યારે દ્વારકામાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે. લો પ્રેશર એરિયા, મોન્સૂન ટ્રફ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરથી વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા છે.
Gujarat Rain : ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ યથાવત્ રહેવાની શક્યતા છે. જોકે, આજે કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની આગાહીને પગલે એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે.
આજે કચ્છ માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. કચ્છ જિલ્લામાં અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી હોવાથી તંત્ર અને લોકોને સાવચેતી રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આજે ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીરસોમનાથ અને દીવમાં આજે યેલો અલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ, લો પ્રેશર એરિયા, મોન્સૂન ટ્રફ અને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને કારણે ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદનું જોર વધી શકે છે.
રાજ્યમાં હજુ પણ કુલ વરસાદની સરખામણીએ આશરે 10 ટકાની ઘટ નોંધાઈ રહી છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારમાં વરસાદની ઘટ આશરે 25 ટકા હોવાનું જણાવાયું છે. આગામી દિવસોમાં થનારા વરસાદથી આ ઘટમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.
દરમિયાન, દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાવાની સંભાવનાને પગલે માછીમારોને આજે દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને પણ સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.