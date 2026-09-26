/ગુજરાતમાં ફરી વરસાદનો રાઉન્ડ! સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ માટે હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી

Gujarat Rain : અમદાવાદ સહિત ગુજરાતમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના લોકો માટે રાહતના સમાચાર છે. 30 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. આગામી સાત દિવસ રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ છૂટોછવાયો હળવો વરસાદ રહી શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે.
ગુજરાતમાં વરસાદની ઘટ વચ્ચે હવામાન વિભાગે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના લોકોને રાહત મળે તેવી આગાહી કરી છે. હવામાન વિભાગ અનુસાર આગામી દિવસોમાં રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં 30 સપ્ટેમ્બરથી 2 ઓક્ટોબર દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાના કારણે ગુજરાતના હવામાનમાં ફેરફાર થવાની સંભાવના છે. જેના પગલે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. આગામી સાત દિવસ દરમિયાન રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ છૂટોછવાયો હળવો વરસાદ રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે.
વરસાદની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 701 મિમી વરસાદની સરખામણીએ 637 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. એટલે કે રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સરેરાશ વરસાદની સરખામણીએ 9 ટકાની ઘટ નોંધાઈ છે.
બીજી તરફ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ વિસ્તારમાં વરસાદની ઘટ વધુ જોવા મળી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં આ બંને વિસ્તારોમાં 22 ટકાની વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે. વરસાદની ઘટને કારણે ખેડૂતો અને ખેતી સાથે સંકળાયેલા લોકો માટે આગામી વરસાદ મહત્વનો બની શકે છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આગામી દિવસોમાં થનારા વરસાદથી વરસાદની ઘટમાં આંશિક ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે, જ્યારે અન્ય વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો હળવો વરસાદ રહી શકે છે.