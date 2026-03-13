ભરઉનાળે ફરી માવઠાનું સંકટ! ગુજરાતના આ જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી, IMDનું એલર્ટ
Gujarat Rain Forecast: રાજ્યમાં હાલ આકરી ગરમીનો રાઉન્ડ ચાલી રહ્યો છે. કચ્છ, રાજકોટ અને સુરેન્દ્રનગર સહિતના શહેરોમાં સૂર્યદેવતા આગ ઓકી રહ્યા છે. પરંતુ આ કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે જગતના તાત પર માવઠાનું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. ત્યારે હવામાન વિભાગે ભરઉનાળે ક્યાં કયાં વિસ્તાર માટે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરી છે. ચાલો જાણીએ.
ગુજરાતમાં આકરી ગરમી અને અગનગોળા વરસાવતા સૂર્યદેવતા વચ્ચે માવઠાની આફત તોળાઈ રહી છે. સૂર્યના પ્રકોપ વચ્ચે હવામાન વિભાગે ભરઉનાળે કમોસમી વરસાદની આગાહી કરતા જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાયો છે. હવામાન વિભાગના મતે 18 અને 19 માર્ચે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવી શકે છે.
હવામાન વિભાગના મતે 18 માર્ચે કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં છૂટોછવાયો વરસાદ પડશે. 19 માર્ચે કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, વડોદરા અને છોટાઉદેપુરમાં કમોસમી વરસાદ થશે, તો સૌરાષ્ટ્રના રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, બોટાદ, ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ માવઠાની આશંકા છે. જ્યારે ભરૂચ, નર્મદા, સુરત અને તાપીમાં પણ વરસાદ થઈ શકે છે.
ઉનાળુ પાક તૈયાર છે, ત્યારે જ માવઠાનું સંકટ ખેડૂતોના મોં સુધી આવેલો કોળિયો છીનવી શકે છે. આ કમોસમી વરસાદથી સૌથી વધુ જોખમ કેરીના પાક પર છે, માવઠાને કારણે આંબા પરથી મોર ખરી શકે છે અને કેરીમાં ડાઘ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત બાજરી, તલ, મગ અને ડુંગળી જેવા પાકો પણ આકાશી આફતનો ભોગ બની શકે છે. જો પવન સાથે વરસાદ પડ્યો તો તૈયાર પાક આડો પડી જશે, જેના કારણે જગતનો તાત પાયમાલ થઈ શકે છે.
બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલની પણ આગાહી સામે આવી છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, તારીખ 14થી 18માં એક મજબૂત પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવશે. જેની અસર ગુજરાતના ભાગો ઉપર પડવાની શક્યતા છે. 16થી 22 માર્ચમાં એક મધ્યમ કક્ષાનો વિક્ષેપ આવતા તેની અસર ગુજરાતના ભાગો ઉપર થવાની શક્યતા છે. દેશના કેટલાક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ થશે. આ સાથે ગુજરાતના હવામાનમાં પણ પલટો આવશે. ગરમીની સાથે પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવે ત્યારે કરા પડવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. જેથી ગુજરાતમાં આ તારીખોમાં હવામાનમાં પલટા સાથે કરા પડવાની શક્યતા છે.
આમ, એક તરફ આકરી ગરમી અને બીજી તરફ કમોસમી વરસાદની આગાહીએ વહીવટી તંત્ર અને ખેડૂતો બન્નેને દોડતા કરી દીધા છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે આ માવઠું ખેતી પર કેટલી માઠી અસર કરે છે.
