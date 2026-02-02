આજથી ગુજરાતનું વાતાવરણ ગંભીર રીતે પલટાશે : એકસાથે ત્રણ ઋતુનો અનુભવ થશે
Unseasonal Rain Alert In Gujarat : ભર શિયાળે ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠું પડવાની હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ પડી શકે છે કમોસમી વરસાદ.
બેવડી ઋતુનો અનુભવ
ફેબ્રુઆરી મહિનામાં લોકોને એકસાથે ત્રણ ઋતુનો અનુભવ થશે. સવાર અને સાંજ ઠંડીનો માહોલ રહેશે, તો બપોરે ક્યાંક ગરમી રહેશે. ફેબ્રુઆરીમાં કેટલાક દિવસ માટે વરસાદી છાંટાનું પણ અનુમાન છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા ફેબ્રુઆરી મહિનામાં સામાન્ય કરતાં બેથી ત્રણ ડિગ્રી વધારે તાપમાન રહેવાની આગાહી છે. આગાહી મુજબ લોકોને બપોરે ગરમીનો અહેસાસ થશે. તો વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે એક ટ્રફ સર્જાતા ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કેટલાક દિવસ દરમિયાન વરસાદી છાંટા પણ પડી શકવાની શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે.
આજે બપોરે 3 વાગ્યે આવશે પલટો
હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, આજે ઉત્તર ગુજરાતમાં માવઠું થઈ શકે છે. બપોર બાદ અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં માવઠાની આગાહી છે. આજે 3 વાગ્યા બાદ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે.
વરસાદની પણ આગાહી છે
નવી આગાહી મુજબ, વધુ એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી રહ્યો છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમવર્ષા થશે. ઉત્તર ભારતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે. 2 ફેબ્રુઆરી સુધી હવામાનમાં પલટો આવશે. વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે સામાન્ય પવનનું વાતાવરણ રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લીમાં હળવો કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. તો પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત, વડોદરા, ભરૂચ અને સુરતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. કમોસમી વરસાદ કે છાંટા પાડી શકે છે.
ખેડૂતો ખાસ સાચવજો
અંબાલાલ પટેની ખેડૂતોને સલાહ છે કે, કમોસમી વરસાદને કારણે ઉભા કૃષિ પાકો પર અસર થઈ શકે છે. આથી ખેડૂતોએ પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા જરૂરી છે. સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગમાં કમોસમી વરસાદ કે છાંટા પડી શકે છે. રોગિષ્ટ ઋતુની શરૂઆત થશે.
Trending Photos