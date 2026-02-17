ગુજરાતમાં ફરી વાતાવરણ પલટાશે! બેવડી ઋતુના કહેર વચ્ચે અંબાલાલ પટેલની ખતરનાક આગાહી
Gujarat Weather Forecast: હવામાન ફરી એકવાર અચાનક બદલાઈ શકે છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD)ના જણાવ્યા અનુસાર, હિંદ મહાસાગર અને બંગાળની ખાડીના મધ્ય ભાગો પર એક ઉપલા હવા ચક્રવાતી પરિભ્રમણ અસરમાં છે. આને કારણે આજે સવારથી એક લો પ્રેશરનું ક્ષેત્ર રચાયું છે. આ સિસ્ટમ પશ્ચિમ-ઉત્તરપશ્ચિમ દિશામાં આગળ વધશે અને 18 ફેબ્રુઆરીની આસપાસ બંગાળની ખાડી અને હિંદ મહાસાગર પર વધુ મજબૂત બની શકે છે. આ ઉપરાંત અફઘાનિસ્તાન પર એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય છે. જેના કારણે આવનારા દિવસોમાં ઘણા વિસ્તારોમાં વરસાદ, બરફવર્ષાની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી સાત દિવસ દરમિયાન ગુજરાતમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો બદલાવ થવાની શક્યતા નથી. આગામી 20મી ફેબ્રુઆરી સુધી ગુજરાતમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલ રાજ્યમાં ગરમીમાંથી કોઈ રાહત મળવાના એંધાણ નથી. આ બેવડી ઋતુ સામાન્ય લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ પડકારજનક સાબિત થશે, કારણ કે તાપમાનમાં આવતો આ અચાનક બદલાવ વાયરલ ઇન્ફેક્શનનું જોખમ વધારી શકે છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી સાત દિવસ દરમિયાન ગુજરાતમાં લઘુત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો બદલાવ થવાની શક્યતા નથી. આગામી 20મી ફેબ્રુઆરી સુધી ગુજરાતમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલ રાજ્યમાં ગરમીમાંથી કોઈ રાહત મળવાના એંધાણ નથી. આ બેવડી ઋતુ સામાન્ય લોકોના સ્વાસ્થ્ય માટે પણ પડકારજનક સાબિત થશે, કારણ કે તાપમાનમાં આવતો આ અચાનક બદલાવ વાયરલ ઇન્ફેક્શનનું જોખમ વધારી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે ગુજરાતના હવામાનમાં પલટાની આગાહી કરી દીધી છે. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 18 ફેબ્રુઆરી પછી હળવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થશે. જેની અસર મેદાની ભાગો પર થવાની શક્યતા રહેશે, જ્યારે રાજસ્થાનના ભાગોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. કચ્છના ભાગોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે, 18 ફેબ્રુઆરીએ બંગાળના ઉપસાગરમાં એક લો પ્રેશર બનવાની શક્યતાઓ રહેશે. જેમાંથી વેલ માર્ક લો પ્રેશરમાં પરિવર્તિત બનવાની શક્યતા રહેશે. જ્યારબાદ ભેજ અરબી સમુદ્રમાં આવે તો હલચલ જોવા મળી શકે છે. આ લો પ્રેશનની અસર સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત દરિયાકાંઠાના ભાગોમાં જોવા મળી શકે છે. સાથે જ 25થી 28 ફેબ્રુઆરીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો આહવા, વલસાડ, નવસારી અને સુરતના ભાગોમાં અસર થવાની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ક્યાંક ક્યાંક તેની અસર થઈ શકે છે. વાદળછાયું વાતાવરણ અથવા કમોસમી વરસાદની શક્યતા રહેશે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, હાલમાં આગામી બે-ત્રણ દિવસમાં ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતાઓ રહેશે. ગુજરાતના ખેડૂતો માટે એક માઠા સમાચાર મળી રહ્યા છે. વાદળછાયું વાતાવરણ અને ભેજના લીધે જીરુંના પાક પર તેની અસર રહેતા ચરમી આવી શકે એટલે ખેડૂતોએ પાક સંરક્ષણના પગલાં લેવા. ઘઉંના પાકને પણ અસર થઈ શકે. જગતનો તાત અત્યારથી જ પાક સુરક્ષાને લઈને ચિંતાતુર બન્યો છે, કારણ કે કમોસમી પવન અને કરા તૈયાર પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
Trending Photos