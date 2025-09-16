ખતરનાક આગાહી! ચોમાસાની વિદાય પહેલા ગુજરાતમાં જોરદાર રાઉન્ડ આવશે! આ વિસ્તારોને કરશે અસર
Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામી રહ્યો છે. ગુજરાતમાંથી ચોમાસાએ હજુ વિદાય લીધી નથી અને આગામી 6 દિવસ સુધી હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. જોકે, આ વરસાદ સાર્વત્રિક નહીં હોય અને રાજ્યના માત્ર 40 થી 50 ટકા વિસ્તારોમાં જ તેનો લાભ મળશે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ સક્રિય થશે. 22 સપ્ટેમ્બર સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડશે.
17થી 20 સપ્ટેમ્બરે રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વરસાદ થશે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 1 થી 4 ઈંચ વરસાદ આવી શકે છે. મધ્ય ગુજરાત, અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદની શક્યતા રહેશે. આવામાં વરસાદ ચઢશે ત્યાં પડશે તેવી સ્થિતિ સર્જાશે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, નવરાત્રિ દરમિયાન ઝરમર વરસાદ અને વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. નવરાત્રિ દરમિયાન વરસાદ અને ગરમીનો માહોલ રહેશે. આમ, વરસાદ નવરાત્રિમાં ખેલૈયાઓની મજા બગાડી શકે છે.
નવરાત્રિ દરમિયાન વરસાદ સાથે ગરમીનો માહોલ પણ રહેશે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે ગાજવીજ વરસાદી ઝાપટા પડશે. સપ્ટેમ્બરના અંતમાં ચોમાસાની વિદાય છતાં વરસાદ રહી શકે છે. કારણ કે, ઓક્ટોબરમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું બનશે. દેશભરમાં નૈઋત્ય ચોમાસાની વિદાયનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, 25 સપ્ટેમ્બરથી વડોદરા, દક્ષિણ ગુજરાત માં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવી શકે છે. છઠ્ઠા નોરતાથી દશેરા સુધી ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત તથા સૌરાષ્ટ્રમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવી શકે છે.
સૂર્ય ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ તથા મંગળ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા 14 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. સૌરાષ્ટ્રમાં આજથી વરસાદના હળવા ભારે ઝાપટા પડશે. જોકે, આ વચ્ચે હજી પણ ગુજરાતમાં મેઘરાજા વિદાય લેતાં પહેલા હળવાથી મધ્યમ વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. જેમાં આગામી 15 સપ્ટેમ્બર સુધી 21 સપ્ટેમ્બર સુધી હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં 15 સપ્ટેમ્બરથી 19 સપ્ટેમ્બર સુધી ગાજવીજ સાથે હળવા વરસાદની શક્યતા છે. આ દરમિયાન રાજ્યમાં 30-50 કિ.મી.ની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
વરસાદની તીવ્રતા અને અસર
15 થી 22 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદી માહોલ રહેશે. આ સમયગાળામાં ગાજવીજ અને પવનનું પ્રમાણ વધુ રહેશે, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં તેની તીવ્રતા વધુ જોવા મળશે. 16 સપ્ટેમ્બરથી વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થશે અને ધીરે ધીરે વરસાદની તીવ્રતા અને વિસ્તાર વધશે. આ આગાહી 21 સપ્ટેમ્બર સુધીની છે અને તે સાર્વત્રિક વરસાદની નથી. આ વરસાદનો લાભ મુખ્યત્વે ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓ, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોને મળશે.
ખેડૂતો માટે સલાહ, ચોમાસાની વિદાય
ખેડૂતોને પાકને પિયત આપવા અંગે કોઈ ઉતાવળ ન કરવા જણાવ્યું છે. કારણ કે આ વરસાદ છુટોછવાયો હોવાથી પાકને પૂરતો લાભ મળશે કે કેમ તે નક્કી. ભારતમાંથી ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, પરંતુ ગુજરાતમાંથી હજુ સુધી ચોમાસું વિદાય થયું નથી. સામાન્ય રીતે, ચોમાસાની વિદાય રાજસ્થાનથી થતી હોય છે અને હાલ રાજસ્થાનના કેટલાક વિસ્તારોમાંથી ચોમાસું વિદાય લઈ ચૂક્યું છે. ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત બનાસકાંઠા અને ઉત્તર ગુજરાતથી થશે, પરંતુ તે માટે હજી થોડો સમય લાગશે. ચોમાસાની વિદાયનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે અને તે માટે લગભગ પાંચ દિવસનો સમય લાગી શકે છે.
