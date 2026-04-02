ગુજરાતના આ 25 જિલ્લામાં 'કાળ' બનીને આવશે વરસાદ; એપ્રિલ સૌથી ભારે, જાણો અંબાલાલની ડરામણી આગાહી
Unseasonal Rain Forecast Gujarat: વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ગુજરાતમાં ભરઉનાળે ચોમાસા જેવો માહોલ છવાયેલો છે. ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે, પરંતુ કુદરતનો મિજાજ કંઈક અલગ જોવા મળી રહ્યો છે. ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગામી એપ્રિલથી જૂન મહિના સુધીના હવામાન અંગે મહત્વપૂર્ણ આગાહી કરીને ગુજરાતીઓ અને જગતના તાતને આગજ કરી દીધા છે. જેમાં માવઠું, તેજ પવન અને હીટવેવ એમ ત્રણેય મોરચે રાજ્યમાં ફેરફારો જોવા મળશે.
એપ્રિલમાં વરસાદી માહોલ અને તાપમાનમાં ઘટાડો
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, એપ્રિલ મહિનામાં સામાન્ય કરતા વધુ વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે. હાલમાં એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પાકિસ્તાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં સક્રિય છે, જ્યારે દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં 1.5 કિલોમીટરની ઊંચાઈ પર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. 2 એપ્રિલથી વધુ એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવા જઈ રહ્યું છે. 2 એપ્રિલ, 3 એપ્રિલ અને 4 એપ્રિલના રોજ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદ અને થંડરસ્ટોર્મની આગાહી કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: કૃષિ પાકોને જોખમ
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું છે કે, 2-3 એપ્રિલના રોજ પશ્ચિમ વિક્ષેપને કારણે દેશના ઉત્તરી પર્વતીય પ્રદેશોમાં બરફવર્ષા થશે, જેની સીધી અસર ગુજરાત પર પડશે. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્ર, ગીર, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે. આ ઉપરાંત ૩ એપ્રિલની આસપાસ ઉત્તર ગુજરાત (બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા), કચ્છ, વડોદરા, અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને ક્યાંક છાંટા પડી શકે છે.
આ સમયગાળા દરમિયા 40 થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. આ તેજ પવનને કારણે ખાસ કરીને આંબાના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. તારીખ 8 થી 10 એપ્રિલ દરમિયાન વધુ એક પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવશે, જે ગુજરાતના તમામ ભાગોમાં વરસાદ લાવી શકે છે. વરસાદી માહોલને કારણે આગામી બે દિવસ બાદ મહત્તમ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો ઘટાડો થઈ શકે છે. હવે એપ્રિલની શરૂઆતમાં પણ આગામી ચાર દિવસ કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
એપ્રિલથી જૂનમાં આવશે હીટવેવ
હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ એપ્રિલથી જૂન દરમિયાન લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાન સામાન્ય અથવા સામાન્ય કરતા ઓછું રહેવાની શક્યતા છે. ગરમીમાં ઘટાડો નોંધાશે છતાં, હીટવેવના દિવસોની સંખ્યા સામાન્ય કરતા વધુ રહી શકે છે. એટલે કે જ્યારે ગરમી પડશે ત્યારે તે આકરી હશે. રાજ્યમાં હાલ ગરમીનો પારો 38-39 ડિગ્રીની આસપાસ છે. જેમાં સૌથી વધુ તાપમાન અમરેલી (38.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ), સૌથી ઓછું તાપમાન નલિયા (19 ડિગ્રી સેલ્સિયસ) અને અમદાવાદમાં 38 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ તાપમાન નોંધાયું છે.
રાજસ્થાન અને કચ્છ-પાકિસ્તાનમાં અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સિસ્ટમ સક્રિય થતા આવી સ્થિતિ સર્જાઈ સ્થિતિ સર્જાઈ છે. અધૂરામાં પુરું ઈરાનના પૂર્વ ભાગમાં પણ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાતા ગણેય સિસ્ટમની અસર ગુજરાતમાં વર્તાઈ રહી છે. 5 એપ્રિલ સુધી રાજ્યના વિવિષ 25થી વધુ જિલ્લામાં છુટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. આ દરમિયાન 30થી 40 કિમીની ઝડપે ઠંડા પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. શુક્રવારે તો અડધા ગુજરાતમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. વરસાદ અને વાવાઝોડા જેવા માહોલના કારણે ગુજરાતમાં ખેડૂતોના પાકને નુકસાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
