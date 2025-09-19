ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

માર્કેટમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે ગુજરાતી કંપનીનો IPO, 718 ગણો થયો સબસ્ક્રાઈબ, વિજય કેડિયાનો કંપનીમાં મોટો હિસ્સો

Gujarati Company IPO: આ અમદાવાદની કંપનીનો IPOની કિંમત પ્રતિ શેર 193 રૂપિયા છે. ગ્રે માર્કેટમાં, કંપનીના શેર 210 રૂપિયા ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે. કંપનીનો IPO 718 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો છે.
 

Updated:Sep 19, 2025, 05:05 PM IST

1/7
image

Gujarati Company IPO: દિગ્ગજ રોકાણકાર વિજય કેડિયા દ્વારા સમર્થિત કંપની ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં ધૂમ મચાવી રહ્યા છે. ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેર લગભગ 109%ના પ્રીમિયમ પર પહોંચી ગયા છે. ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટી શેર માટે વર્તમાન ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) મજબૂત લિસ્ટિંગ સૂચવે છે.   

2/7
image

કંપનીનો IPO 15 સપ્ટેમ્બર, 2025 ના રોજ બિડિંગ માટે ખુલ્યો હતો અને 17 સપ્ટેમ્બર સુધી ખુલ્લો રહ્યો હતો. ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટીના પબ્લિક ઇશ્યૂનું કુલ કદ 38.99 કરોડ રૂપિયા હતું. કંપનીના શેર સોમવાર, 22 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ બજારમાં લિસ્ટ થશે.  

3/7
image

ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટી શેરનો IPO ભાવ 193 રૂપિયા હતો. આ દરમિયાન, કંપનીના શેર પર ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ હવે વધીને ₹210 થઈ ગયું છે. આ પ્રીમિયમ શુક્રવારે બપોરે 2:30 વાગ્યા સુધી છે. કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં લગભગ 109% ના પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.  

4/7
image

અનુભવી રોકાણકાર વિજય કેડિયા ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટીમાં નોંધપાત્ર હિસ્સો ધરાવે છે. તેમની પાસે કંપનીમાં 7.2% હિસ્સો છે. એટીવીર ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ કંપનીમાં 1.25% હિસ્સો ધરાવે છે. ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટીમાં પ્રમોટર્સ 86.61% હિસ્સો ધરાવે છે. સન્ની પીયૂષ કુમાર વાઘેલા અને વાઘેલા પીયૂષ રસિકલાલ કંપનીના પ્રમોટર્સ છે.  

5/7
image

ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટીનો IPO કુલ 718.30 ગણો સબસ્ક્રાઇબ થયો હતો. જાહેર રોકાણકારોએ તેમના IPO કરતાં 726.06 ગણો વધારે મૂક્યો હતો. બિન-સંસ્થાકીય રોકાણકારો (NII) શ્રેણીને 1279.03 ગણો વધારે સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું. ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટીની લાયક સંસ્થાકીય ખરીદદારો (QIBs) શ્રેણીને 284.17 ગણો વધારે સબ્સ્ક્રિપ્શન મળ્યું હતું.   

6/7
image

કંપનીના IPOમાં, સામાન્ય રોકાણકારો ફક્ત બે લોટ પર બોલી લગાવી શકતા હતા. દરેક લોટમાં 1,200 શેર હોય છે. આનો અર્થ એ થયો કે સામાન્ય રોકાણકારોએ IPOમાં ₹231,600નું રોકાણ કરવું પડતું હતું. ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટી જાન્યુઆરી 2017માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. ટેકડી સાયબરસિક્યોરિટી એક સાયબરસિક્યોરિટી ફર્મ છે.  

7/7
image

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

