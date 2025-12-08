કિંજલ દવેની સગાઈના ઈનસાઈડ PHOTOs, ગોળધાણાની વિધિથી લઈ ગ્રાન્ડ એન્ટ્રીમાં જાજરમાન લાગી ગુજરાતી સિંગર
Kinjal Dave Engagement : કિંજલ દવે અને ધ્રુવિન શાહની સગાઈના INSIDE PICS તમે પણ જોઈ લો. બે દિવસ ચાલી એંગેજમેન્ટ સેરેમની, સંગીત સમારોહમાં આમિર મીરની મહેફીલે જમાવટ કરી દીધી
ગુજરાતી સિંગર કિંજલ દવેએ લાંબા સમયનાં ડેટિંગ બાદ 6 ડિસેમ્બરે એક્ટર-બિઝનેસમેન ધ્રુવીન શાહ સાથે સગાઈ કરી લીધી. 'ચાર ચાર બંગડી' ફેમ સુપ્રસિદ્ધ લોકગાયિકા કિંજલ દવે અને ધ્રુવિન શાહ સગાઈના બંધનમાં બંધાયા છે. 'God's Plan' સાથે નવી સફરની શરૂઆત કિંજલ દવેએ કરી છે.
ગાયિકાએ ખૂબ જ સાદાઈથી અને પરિવારજનોની હાજરીમાં આ વિધિ સંપન્ન કરી હતી, જેની સુંદર તસવીરો હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. તેમજ અંદરના વીડિયો અને તસવીરો હવે ધીરે ધીરે બહાર આવી રહ્યાં છે.
બે દિવસ સગાઈના પ્રસંગો થયા
કિંજલ દવેની સગાઈના પ્રસંગો બે દિવસ યોજાયા હતા. જેમાં ગોળ ધાણાની વિધિ પણ સામેલ હતી. 6 ડિસેમ્બરે સગાઈની સાથે રિસેપ્શનનું આયોજન કરાયું હતું. તો સાથે જ સંગીતની દુનિયા સાથે જોડાયેલી હોવાથી સંગીત કોન્સર્ટનું પણ આયોજન કરાયું હતુ, જેમાં આમીર મીરે સૂર રેલાવ્યા હતા.
તમામ પ્રંસગોમાં ગણતરીના લોકોની હાજરી રહી હતી. જેમાં મ્યૂઝિક ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સાથે જોડાયેલી અનેક હસ્તીઓ હાજર રહી હતી.
કિંજલની ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈ
કિંજલ દવેએ જાણીતા બિઝનેસમેન ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈ કરી. ત્યારે કિંજલની સગાઈના સમાચારથી ફેન્સમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે. કિંજલ દવેએ ખુદ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર સગાઈ અંગેની જાહેરાત કરી છે. લાંબા સમયના ડેટિંગ બાદ કિંજલ દવેએ ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈ કરી. 5 ડિસેમ્બરના રોજ ગોળધાણાનો પ્રસંગ યોજાયો હતો અને 6 ડિસેમ્બરના રોજ સગાઈ સેરેમની યોજવામાં આવી હતી.
સગાઈનો કાર્યક્રમ પરિવારજનો અને મિત્રોની હાજરીમાં યોજાયો હતો. જેમાં યુપીના રાજ્યપાલ આનંદીબેન પટેલ પણ હાજર રહ્યા હતા. સગાઈનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. સગાઈ સેરેમનીમાં કિંજલ અને ધ્રુવિને ડાન્સ કર્યો હતો.
કોણે છે ધ્રુવિન શાહ
ધ્રુવિન શાહ બિઝનેસમેનની સાથે એક્ટર પણ છે. તેમજ લોકપ્રિય એપ્લિકેશન જોજો એપ (JoJo App) ના ફાઉન્ડર છે. તેઓ એક પ્રતિષ્ઠિત બિઝનેસ ફેમિલીમાંથી આવે છે.
કિંજલ દવે સગાઈ બાદ મંગેતર સાથે પ્રથમ વાર કોઈ કાર્યક્રમમાં જોવા મળી. કિંજલ દવે અને તેના મંગેતર ધ્રુવિન શાહ સાદગીભર્યા લુકમાં સગાઈ બાદ જોવા મળ્યા. પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ પર લખાયેલ પુસ્તક વિમોચન કાર્યક્રમમાં કિંજલ દવેએ તેના મંગેતર સાથે હાજરી આપી હતી. કિંજલ દવે અને તેના મંગેતરે નાયબ મુખ્યમંત્રી અને અન્ય નેતા અને મંત્રીઓને મળી આશીર્વાદ લીધા હતા.
