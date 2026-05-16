વિદેશી હુંડિયામણની કટોકટી સામે ત્યારે પણ એક ગુજરાતીએ રસ્તો સૂઝાડ્યો હતો! ટાળ્યું હતું દેશ પર આવતું મોટું સંકટ

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 16, 2026, 12:10 PM IST|Updated: May 16, 2026, 12:21 PM IST

Morarji Desai Gold Control Act : હાલમાં વડાપ્રધાન મોદીએ હોર્મુઝ કટોકટીના પગલે દેશનું વિદેશી હુંડિયામણ (ફોરેન એક્સ્ચેન્જ રિઝર્વ) જાળવી રાખવા માટે ભારતીયોને ત્રણ અનુરોધ કર્યા. જેમાં સોનાની ખરીદી ઘટાડવાનું આહ્વાન મુખ્ય છે. યોગાનુયોગે આ પહેલાં 1962માં પણ આવી કટોકટી સર્જાઈ હતી અને ત્યારે એક ગુજરાતીએ જ તેનો હલ સુઝાડ્યો હતો. તેમનું નામ મોરારજી દેસાઈ, જે ત્યારે નાણાંમંત્રી હતા. જેમણે સૌ પ્રથમ વખત ગોલ્ડ કન્ટ્રોલ એક્ટ લાગુ કરીને સોનાની ખરીદી ઘટાડી હતી. 

અત્યારે ય ગુજરાતી, ત્યારે ય ગુજરાતી  હાલ દેશના વડાપ્રધાનપદે ગુજરાતી નરેન્દ્ર મોદી છે અને વૈશ્વિક સંજોગોનો સામનો કરવાનો કઠીન સમય આવ્યો છે. 1962માં કેન્દ્ર સરકારના નાણાંમંત્રી તરીકે ગુજરાતના મોરારજી દેસાઈ હતા. ચીન સાથેના યુદ્ધના ભારે ખર્ચને લીધે દેશની તિજોરી તળિયાઝાટક હતી. ખનીજતેલની આયાત અનિવાર્ય હતી આથી સોનાની આયાત ઘટાડવાની જરૂરિયાત હતી. આથી મોરારજી દેસાઈએ ગોલ્ડ કન્ટ્રોલ માટે કડક નિયમો લાગુ કર્યા. જેને લીધે સોનાની અમર્યાદ ખરીદી અટકી. બેન્કોને પણ ગોલ્ડ લોન આપવાનું બંધ કરવું પડ્યું. ૧૪ કેરેટથી ઉપરના આભુષણો સુદ્ધાં પ્રતિબંધિત કરી દેવાયા હતા. બાદમાં ૧૯૬૮માં આ નિયમોની સફળતાને લીધે ગોલ્ડ કન્ટ્રોલ એક્ટ તૈયાર થયો. 

ફાયદો ય થયો, દાણચોરીનો ગેરફાયદો પણ થયો  ગોલ્ડ કન્ટ્રોલ એક્ટની સખ્તાઈને લીધે વિદેશમાંથી સસ્તા ભાવે સોનું લાવીને ભારતમાં વેચવાના પ્રયાસો વધ્યા. સોનાં પર આયાતકર વધારી દેવાયો હોવાથી સોનાની દાણચોરીને વેગ મળ્યો. જેને હાજી મસ્તાન જેવા દાણચોરોની સિન્ડિકેટને જન્મ આપ્યો. નાનાં દુકાનદારોને ઊંચા ભાવે સોનું ખરીદવું પડતું હોવાથી બહુ નુકશાન જતું હતું. આમ આ કાયદાના ફાયદાની સામે ગેરફાયદા વધુ હોવાથી છેવટે ૧૯૯૦માં એ રદ કરી દેવો પડ્યો હતો. 

પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ સામે મોરારજી સ્ટ્રાઈક  ૧૯૭૭માં મોરારજી દેસાઈના વડપણ હેઠળ જનતા મોરચાની સરકાર બની ત્યારે ખનીજતેલની વૈશ્વિક કટોકટી ચાલી રહી હતી. આથી મોરારજી દેસાઈએ સરકારી ખર્ચમાં ગંજાવર કાપ મૂક્યો હતો જેને લીધે ખનીજતેલના ભાવવધારાને સરભર કરીને મોંઘવારીને કાબુમાં રાખી હતી.

વિપક્ષે પ્રધાનમંત્રીની અપીલ પર ઉઠાવ્યા સવાલ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ હાલમાં જ મિડલ ઈસ્ટના સંકટને જોતા લોકોને પેટ્રોલ-ડીઝલનો ઉપયોગ ઓછો કરવા, પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટ અપનાવવા, બિનજરૂરી વિદેશી યાત્રા કરવા, તેમજ એક વર્ષ સુધી સોનું ન ખરીદવા, વર્ક ફ્રોમ હોમ કરવા વગેરેની અપીલ કરી છે. પીએમ મોદીના આ અપીલ બાદ તેમના પર વિપક્ષોએ શાબ્દિક પ્રહારો કર્યા છે. એક તરફ સરકાર મિડલ ઈસ્ટના સંકટ વચ્ચે સામુહિક જવાબદારી અને લોન્ગ ટર્મ એનર્જિ સિક્યોરિટીની દિશામાં પગલું ભરી રહી છે, તો બીજી તરફ વિપક્ષ તેને વખોડી રહ્યું છે. વિપક્ષની અપીલની ટાઈમિંગને લઈને સવાલ ઉઠ્યા છે. વિપક્ષી નેતાઓનું કહેવું છે કે, જો મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધ અને વૈશ્વિક સંકટ ફેબ્રુઆરીથી આવી ગયું હતું, તો સરકારે ચૂંટણી પૂરી થયા બાદ સામાન્ય લોકો પર બોજ નાંખવાની અપીલ કેમ કરી. 

પી.ચિદમ્બરમે કરી હતી સોનું ન ખરીદવાની અપીલ વર્ષ 2013 માં ડોલરની માંગ તેજીથી વધી રહી હતી અને તેની સામે ભારતીય રૂપિયો નબળો પડી રહ્યો હતો. વિદેશી ઈન્વેસ્ટર્સ ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને લઈને બહુ જ ચિંતિત હતા. પરંતું તેમ છતાં ભારતીયો રેકોર્ડ માત્રામાં સોનું ખરીદી રહ્યા હતા. સરકારને ડર લાગવા લાગ્યો કે, જો લોકોએ સોનું ખરીદવાનું ઓછું નહિ કર્યું, તો આર્થિક સંકટ આવી શકે છે. આવામાં 13 જુન, 2013 ના રોજ તત્કાલીન ફાઈનાન્સ મંત્રી પી.ચિદમ્બરમે લોકોને સોનું ખરીદી ટાળવાની અપલી કરી હતી. તેઓએ કહ્યું હતું કે, એ માનવું ખોટું છે કે સોનું સૌથી સુરક્ષિત ઈન્વેસ્ટમેન્ટ છે.  

ઈન્દિરા ગાંધીએ સોનાની ખરીદી પર કાયદો બનાવ્યો હતો 1960 ના દાયકોમાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થા પર દબાણ વધી રહ્યું હતું. તે સમયે ભારતે બે યુદ્ધ 1962 માં ચીનની સાથે અને બાદમાં 1965 માં પાકિસ્તાન સાથે લડ્યા હતા. આ ઉપરાંત દેશ દુષ્કાળ અને ખાદ્ય સંકટ પણ આવી ચઢ્યું હતું. વિદેશ મુદ્રાની અછત વર્તાઈ રહી હતી. આ સમય દરમિયાન ભારત અનેક વસ્તુઓની આયાત કરતું હતું. જેમ કે, મશીન, પેટ્રોલિયમ, ખાદ્ય પ્રોડક્ટ વગેરે. પરંતું લોકોએ સોનું ખરીદવામાં તેમ છતાં મજબૂત પકડ રાખી હતી. લોકો ભારે માત્રામાં સોનું ખરીદતા હતા. ખાસ કરીને લગ્નની સીઝનમાં, તેનાથી દેશની વિદેશી મુદ્રાનો ખર્ચ વધી ગયો હતો. આવમાં સરકારને ડર લાગવા લાગ્યો હતો કે, જો સરકારનો ડોલરનો ભંડાર ઓછો થયો તો જરૂરી સામાન આયાત કરવું મુશ્કેલ બની જશે. તેનાથી અર્થવ્યવસ્થા નબળી બની જશે. રૂપિયા પર દબાણ આવશે. આ કારણે ઈન્દિરા ગાંધીએ સ્વર્ણ નિયંત્રણ કાયદો લઈ આવી હતી. ઈન્દિરા ગાંધીની સરકારે ભારતમાં સોનાની વધતી માંગને ઘટાડવા માટે એક કાયદો બનાવ્યો હતો. વર્ષ 1968 માં મોરારજી દેસાઈએ સ્વર્ણ નિયંત્રણ કાયદો (Gold Control Act, 1968) પાસ કરાવ્યો હતો. જે અંતર્ગત નાગરિકોને સોનાના સિક્કા રાખવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો. સાથે જ સોનીઓ માટે પણ સખત કાયદા બનાવ્યા હતા. 

