કિંજલ દવે અને ધ્રુવીન શાહના ગોળધાણા પ્રસંગની તસવીરો : ભવ્ય સમારોહમાં અનેક હસ્તીઓ પહોંચ્યા

Kinjal Dave And Dhruvin Shah : ગુજરાતની ગાયિકા કિંજલ દવેના ગોળધાણાનો ભવ્ય સમારોહ અમદાવાદમા યોજાયો હતો, જેમાં ગુજરાતની ફિલ્મ જગતની અનેક હસ્તીઓથી લઈને રાજકીય મહાનુભાવોની હાજરી જોવા મળી હતી.  

Updated:Dec 21, 2025, 03:35 PM IST

કિંજલ દવે અને ધ્રુવીન શાહનું ગોળધાણા ફંકશન

તાજેતરમાં જ ગુજરાતની ગાયિકા કિંજલ દવેએ એક્ટરિ ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈની જાહેરાત કરી હતી. આ સાથે જ કિંજલ દવેના સગાઈની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગઈ હતી. ત્યારે એક ખાનગી સમારોહમાં સગાઈ કર્યા બાદ કિંજલ દવેએ અમદાવાદમાં ભવ્ય ગોળધાણા પ્રસંગ યોજ્યો હતો. જેમાં અનેક મોટી હસ્તીઓની હાજરી જોવા મળી હતી. 

કોણે કોણે હાજરી આપી

રિસેપ્શનમાં ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી અને સંગીત જગતના દિગ્ગજ સિતારાઓએ હાજરી આપીને ચાર ચાંદ લગાવી દીધા હતા. હિતુ કનોડિયા, મોના થીબા, ગીતા રબારી, જીગ્નેશ કવિરાજ, વિક્રમ ઠાકોર અને કાજલ મહેરિયા જેવા કલાકારોએ કિંજલ અને ધ્રુવિનને નવા જીવનની શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ ઉપરાંત, સોશિયલ મીડિયા ફેમ નીતિન જાની (ખજૂર ભાઈ), તરુણ જાની અને કુશલ મિસ્ત્રીની હાજરીએ આ પ્રસંગને વધુ ખાસ બનાવ્યો હતો. 

કિંજલ દવે અને ધ્રુવીન શાહના ગોળધાણા નિમિત્તે યોજાયેલ સત્કાર સમારંભમાં ગુજરાત સરકારના મંત્રી, સંસદ સભ્ય, ધારાસભ્ય તથા ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રી, મ્યુઝિક ઈન્ડસ્ટ્રીના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.  

કિંજલ દવે અને ધ્રુવીન શાહના સમારોહમાં ગુજરાતી સિંગર સાંત્વની ત્રિવેદી પહોંચ્યા હતા. 

Kinjal DaveDhruvin ShahGujarati Singerકિંજલ દવેધ્રુવીન શાહગુજરાતી સિંગર

