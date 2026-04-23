Singpak Recipe: કાજુ કતરીને ટક્કર મારે તેવો સિંગ પાક પહેલીવારમાં બનશે, પરફેક્ટ માપ સાથે નોંધી લો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રેસિપી
Gujarati Sweet Singpak Recipe: ઘરમાં કોઈને વ્રત હોય ત્યારે મીઠાઈમાં સીંગ પાક બનતો હોય છે. સીંગ પાક પારંપરિક ગુજરાતી મીઠાઈ છે. સીંગ પાકની ખાસ વાત એ છે કે જો તમે યોગ્ય રીત ફોલો કરી પરફેક્ટ માપ સાથે આ મીઠાઈ બનાવો તો પહેલીવારમાં પણ મોં માં મુકતાં જ ઓગળી જાય એવો પાક બને છે.
ગણતરીના દિવસોમાં જ અધિક માસ શરુ થવાનો છે. તો આ વાનગી તમને કામ લાગશે. પુરુષોત્તમ માસના વ્રત દરમિયાન ઘરે સીંગ પાક બનાવી શકશો. તો ચાલો તમને સામગ્રીના પરફેક્ટ માપ સાથે જણાવીએ કે સીંગ પાક કેવી રીતે બનાવવો.
સીંગ પાક બનાવવાની સામગ્રી
કાજુ કતરી જેવો એકદમ સોફ્ટ સીંગ પાક બનાવવા માટે 500 ગ્રામ શેકીને ફોતરા કાઢેલા સીંગદાણા, 350 ગ્રામ ખાંડ, પાણી, 500 ગ્રામ માવો, એલચી પાવડરની જરૂર પડશે.
સીંગ પાક બનાવવાની રીત
સીંગ પાક બનાવવા માટે શેકેલા સીંગ દાણાને મિક્સરમાં પીસી લો. સીંગ દાણાને પલ્સ મોડ પર પીસવા જેથી તેનો પાવડર છુટ્ટો રહે. કાજુ કતરી જેવો સોફ્ટ સીંગ પાક બનાવવા માટે સીંગ દાણાને સારી રીતે પીસી લો. ત્યારબાદ એક પેનમાં ખાંડ ડુબે એટલું પાણી લઈ દોઢ તારની ચાસણી બનાવો.
ચાસણી બની જાય પછી તેમાં પીસેલા સીંગ દાણાનો પાવડર ઉમેરો અને સાથે જ માવો અને એલચી પાવડર ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરો. માવો ઓગળે ત્યાં સુધી સીંગ પાકને હલાવતા રહો.
માવો ઓગળે એટલે તેમાં 2 ચમચી ઘી ઉમેરી ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં પાથરી દો. સીંગ પાક થોડો ઠંડો થાય એટલે મનપસંદ શેપમાં કટ કરી લો. આ રીતે તૈયાર કરેલો સીંગ પાક 10 દિવસ સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકો છો.
Trending Photos