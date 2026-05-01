Recipe: કચ્છની છીબા ઢોકળી ખાધી છે ક્યારેય ? છીબા ઢોકળી ખાવા કચ્છ ધક્કો ન ખાવો હોય આ રહી રીત, ઘરે બનાવો અને મજા માણો

Chiba Dhokli Recipe: કચ્છની ફક્ત દાબેલી, પકવાન, ગુલાબપાક જ ફેમસ છે એવું નથી. કચ્છમાં એક ખાસ પારંપરિક વાનગી પણ બને છે જેને લોકો ભુલતાં જાય છે. આજે તમને કચ્છની આ વિસરાતી વાનગી છીબા ઢોકળી બનાવવાની રીત જણાવીએ. આ ઢોકળી બનાવવાની રીત ખાસ છે અને સ્વાદમાં પણ લાજવાબ છે. 
 

Updated:May 01, 2026, 03:05 PM IST

કચ્છની ખાસિયત છીબા ઢોકળી

કચ્છની ખાસિયત એવી છીબા ઢોકળી સવારનો નવો નાસ્તો બની શકે છે. આ ઢોકળી સામાન્ય સામગ્રીથી જ બને છે. પણ આ ઢોકળી બનાવવાની રીત અનોખી છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ મોં માં મુકતા જ ચાવ્યા વિના ખાઈ શકાય એવી નરમ ઢોકળી કઈ રીતે બને છે.   

છીબા ઢોકળી બનાવવા માટે સામગ્રી

છીબા ઢોકળી બનાવવા માટે 1 કપ ચણાનો લોટ, 2 ચમચી મેથીની ભાજી, 1 ચમચી લીલા મરચાંની પેસ્ટ, કોથમીર, મીઠું, ખાંડ, લીંબુ, હીંગ, તેલ અને પાણી લેવું. આ ઢોકળી બનાવવા માટે એક તપેલામાં પાણી ગરમ મુકી દેવું અને ઢોકળી મુકવા માટે એવું છીબું કે થાળી લેવી જે તપેલાના માપનું હોય.

ઢોકળીનું બેટર એટલું જાડું રાખવાનું

હવે એક બાઉલમાં ચણાનો લોટ ચાળી લો. તેમાં ઝીણી સમારેલી ભાજી, મરચાંની પેસ્ટ અને પાણી સિવાયની બધી સામગ્રી મિક્સ કરી દો. હવે આ મિશ્રણમાં થોડું થોડું કરીને પાણી એડ કરો. ઢોકળીનું બેટર એટલું જાડું રાખવાનું છે કે તેને છીબા પર પાથરો તો અને છીબું ઊંધુ કરો તો તે પડે નહીં.  

ઢોકળીને 10 મિનિટ સ્ટીમ થવા દો

ઢોકળીનું બેટર પાથરતાં પહેલા છીબામાં તેલ લગાડો અને પછી બેટર સ્પ્રેડ કરી દો. છીબામાં બેટર લગાડ્યા પછી તેને ઉકળતા પાણીના તપેલા પર ઊંધું મુકી દો. એટલે કે ઢોકળીનું બેટર પાથરેલો ભાગ નીચે રહે તે રીતે. અને વરાળમાં ઢોકળીને 10 મિનિટ સ્ટીમ થવા દો.   

પાતળી ઢોકળીને કટ કરી લો

ઢોકળી કુક થઈ જાય એટલે તેના પર તેલ લગાડો અને મરચું પાવડર છાંટી દો અથવા તો અથાણાનો મેથીયો મસાલો છાંટી તવેથાની મદદથી પાતળી પાતળી ઢોકળીને કટ કરી લો. બસ ખાવા માટે રેડી હશે કચ્છની સ્પેશિયલ છીબા ઢોકળી.   

Chiba DhokliRecipeTraditional recipeપારંપરિક વાનગીઓGujarati Recipe

