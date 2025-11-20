ગુજરાતના ખેડૂતો પર ફરી ચિંતાના વાદળો! ઘઉંથી લઈને આ પાકોમાં આવશે રોગ, અંબાલાલની ભયાનક આગાહી
Ambalal Ni Agahi: ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા રાજ્યના હવામાનને લઈને મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે, જે ખેડૂતો માટે ચિંતાનો વિષય બની શકે છે. તેમણે ખાસ કરીને ખેડૂતોને તેમના પાક સંરક્ષણ માટે તાત્કાલિક પગલાં લેવાની સલાહ આપી છે.
પાકને નુકસાનની શક્યતા
અંબાલાલ પટેલના મતે, આગામી દિવસોમાં હવામાનના ફેરફારના કારણે ખેતીના પાકોમાં રોગ અને નુકસાન થવાની સંભાવના છે. ઘઉં અને શાકભાજીના પાકોમાં ભેજના કારણે ફૂગ આવવાની શક્યતા છે. જીરાના પાકોમાં પણ આ વાતાવરણની અસર થઈ શકે છે. ભેજ વધવાના કારણે રોગ આવવાની પૂરી શક્યતા હોવાથી ખેડૂતોએ પાકને બચાવવા માટે જરૂરી સંરક્ષણના પગલાં લેવા અનિવાર્ય છે.
વાવાઝોડું અને કમોસમી વરસાદની આગાહી
હવામાનમાં મોટો પલટો લાવનારી બે મહત્વની સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે. બંગાળના ઉપસાગરમાં એક મજબૂત સિસ્ટમ બની રહી છે, જે વાવાઝોડું બની શકે છે. 25 નવેમ્બરથી 28 નવેમ્બર દરમિયાન બંગાળના ઉપસાગરમાં આ ચક્રવાત સક્રિય બનશે. આ વાવાઝોડાની અસરના કારણે 22 નવેમ્બરથી ગુજરાતમાં વાતાવરણ વાદળછાયું બનશે અને ઠંડીમાં આંશિક ઘટાડો થશે. ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થશે. 2 થી 8 ડિસેમ્બર દરમિયાન દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં મધ્યમ પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. બંને સિસ્ટમની સંયુક્ત અસરના કારણે ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી, આ જિલ્લાઓમાં વરસાદની સંભાવના
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે 25થી 28 નવેમ્બર બંગાળના ઉપસાગરમાં ચક્રવાત બનશે. જેથી ગુજરાતમાં ઠંડીમાં આંશિક ઘટાડો થશે. 2થી 8 ડિસેમ્બર દેશના ઉત્તરીય પર્વતિય પ્રદેશોમાં મધ્યમ પશ્ચિમી વિક્ષોપ આવશે. વાવાઝોડાની અસર અને પશ્ચિમી વિક્ષોભને કારણે ગુજરાતમાં કેટલાક વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ આવી શકે છે. આ સાથે વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે સુરત, નવસારી, ભરૂચ, અમરેલી જેવા વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. ડિસેમ્બરના બીજા અને ત્રીજા સપ્તાહમાં સામુદ્રીક પેરા મીટર સક્રિય થતાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમ વર્ષાને કારણે ગુજરાતમાં ઠંડીનું જોર વધશે.
ગુજરાતમાં શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ધીમે-ધીમે ઠંડીમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે. હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યુ કે બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત સિસ્ટમ બની છે, જે વાવાઝોડામાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે 22 નવેમ્બરથી રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ બનશે.
અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને આપી સલાહ
હવામાનની સચોટ આગાહી માટે જાણીતા અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતો માટે મહત્વની સલાહ આપી છે. અંબાલાલે ખેડૂતોને પાક સંરક્ષણના પગલા લેવાની સૂચના આપી છે. અંબાલાલે કહ્યુ કે ઘઉં અને શાકભાજીના પાકમાં ફૂગ આવવાની સંભાવના છે. જીરાના પાકને પણ અસર થઈ શકે છે. ભેજને કારણે પાકમાં રોગ આવી શકે છે. જેથી ખેડૂતોએ પાક બચાવવા સાવચેતીના પગલાં ભરવા પડશે.
બંગાળની ખાડીમાં હવામાનમાં સતત ફેરફારો વચ્ચે વધુ એક નવું લો પ્રેશર સર્જાવાની શક્યતા ઊભી થઈ છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ આવતા એક સપ્તાહમાં આ સિસ્ટમ મીની વાવાઝોડા રૂપે વિકસિત થઈ શકે છે. હાલ બંગાળની ખાડીમાં તાપમાન અને ભેજ વધતા અનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાઈ રહી છે, જે આવનારા દિવસોમાં હવામાનમાં ફેરફારના સંકેતો આપે છે. આગામી 22 નવેમ્બરની આસપાસ દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં સાયરક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બાદ આગામી 4 દિવસમાં ડીપ્રેશનમાં ફેરવાય તેવી શક્યતા છે, જેના કારણે હવામાન વિભાગે વાવાઝોડાની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.
કમોસમી વરસાદ ક્યાં આવી શકે?
કમોસમી વરસાદની અસર પૂર્વ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વધુ રહેશે. ખાસ કરીને સુરત, નવસારી, ભરૂચ અને અમરેલી જેવા વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા છે.
આકરી ઠંડીનો વધુ એક રાઉન્ડ
ડિસેમ્બર મહિનાના બીજા અને ત્રીજા સપ્તાહમાં સામુદ્રીક પેરા મીટર સક્રિય થવાથી હવામાન ફરી પલટાશે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં હિમ વર્ષા થશે, જે દેશભરમાં આકરી ઠંડી લઈને આવશે. આ અસરના કારણે ગુજરાતમાં ફરી વાદળવાયુ જોવા મળી શકે છે અથવા ઠંડીમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, ખેડૂતોએ પાકને બચાવવા માટે તાત્કાલિક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ અને હવામાનના આ ફેરફારોને ગંભીરતાથી લેવા જોઈએ.
