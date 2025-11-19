કડકડતી ઠંડી, અડધી રાત: આ છે 'લાલો' ફિલ્મ પ્રત્યેનો ગાંડપણભર્યો ક્રેઝ! બનાવ્યો મોટો રેકોર્ડ
Laalo box office collections: શ્રી કૃષ્ણ સદા સહાયતે...', આ માત્ર એક પંચલાઇન નથી. આ એક ભાવના છે. અને આ જ ભાવનાએ 'લાલો' ફિલ્મને ગુજરાતની સિનેમાના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે અંકિત કરી દીધી છે.
માત્ર 50 લાખના બજેટમાં બનેલી આ ફિલ્મને દિવાળી સમયે એક પણ થિયેટર મળ્યું નહોતું, અને આજે...? આજે ગુજરાતના થિયેટરો હાઉસફૂલ છે! 'લાલો'એ બોક્સ ઓફિસ પર ₹50 કરોડનો આંકડો પાર કરી લીધો છે! આ સફળતા કોઈ ચમત્કારથી ઓછી નથી.
એક સમય હતો જ્યારે 'દેશ રે જોયા દાદા પરદેશ જોયા' ગુજરાતી ઓડિયન્સને થિયેટર સુધી ખેંચી લાવી હતી. આજે, 'લાલો' જોવાનો ક્રેઝ બરાબર એવો જ દેખાઈ રહ્યો છે. ગુજરાતી અર્બન ફિલ્મોને સારો પ્રતિસાદ મળ્યો, પણ 'લાલો' એ ફિલ્મ છે જેણે અર્બન અને ગ્રામીણ, બંને પ્રેક્ષકોના દિલને સ્પર્શી લીધું છે.
શું તમે માની શકો કે શિયાળાની કડકડતી ઠંડીમાં, અડધી રાતે, બાળકો સાથે મોટી ઉંમરની મહિલાઓ એક આયશર ટ્રક ભરીને 30 કિલોમીટર દૂર સુધી માત્ર એક ફિલ્મ જોવા જાય? જવાબ હશે - ના! પણ, ગઈકાલે રાતે વિજાપુરના લાડોલથી 60થી 65 વ્યક્તિઓનું એક ટોળું, ધાબળાઓ ઓઢીને, કડકડતી ઠંડીમાં, 'લાલો' જોવા હિંમતનગર ચોકડીએ પહોંચ્યું! કારણ? વિજાપુરમાં થિયેટરો બંધ છે! આ છે 'લાલો' ફિલ્મ પ્રત્યેનો ગાંડપણભર્યો ક્રેઝ!
એમ જ કંઈ 'લાલો' ફિલ્મ ₹50 કરોડની કમાણી નથી કરી શકી. આવી જ સમર્પિત ઓડિયન્સ, જે ઠંડીમાં પણ થિયેટરો ગજવી રહી છે, તે જ ફિલ્મને સફળતા અપાવી રહી છે. દાયકાઓ બાદ, ગુજરાતી ફિલ્મ પ્રત્યેનો આવો અનન્ય જુસ્સો અને ગાંડપણ જોવા મળ્યું છે. કલાકારો ભલે કહે કે આ કૃષ્ણ ભગવાનનો ચમત્કાર છે, પણ એક વાત ન ભૂલશો: ગુજરાતી ફિલ્મો પ્રત્યેનો ગુજરાતીઓનો ક્રેઝ આજે પણ એટલો જ જીવંત છે!
