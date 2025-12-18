કમોસમી વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહી વચ્ચે ગુજરાતમાં ઠંડીને લઈને ડરામણી આગાહી, આ વિસ્તારોમાં ભૂક્કા નીકળશે!
Ambalal Patel Agahi: ગુજરાત સહિત ભારતના વિવિધ ભાગોમાં આ દિવસોમાં હવામાન બદલાયું છે. ઉત્તર ભારત તેમજ પૂર્વી અને મધ્ય ભારતના ઘણા રાજ્યોમાં ઠંડીએ જોર પકડ્યું છે. હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાનમાં વધુ ઘટાડો થવાની આગાહી કરી છે. ગુજરાતમાં પણ વેસ્ટન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થયુ છે. જેમાં હવામાન વિભાગની આગાહી સામે આવી છે. ત્યારે આગામી 24 કલાક તાપમાન યથાવત રહેશે, તથા પૂર્વ તરફના પવન ફૂંકાતા જ ઠંડીનું પ્રમાણ જોવા મળશે. તેમજ વેસ્ટન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતા ઠંડીમાં ચમકારો જોવા મળશે.
ગુજરાતના હવામાન અંગેની વાત કરીએ તો, હવામાન વિભાગના અમદાવાદ કેન્દ્રએ આપેલી માહિતી પ્રમાણે, ગુજરાતમાં પૂર્વ તરફના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. આજથી ધીમે ધીમે તાપમાનમાં 2-3°C નો વધારો થવાની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગે આપેલી આગાહી પ્રમાણે, 23 ડિસેમ્બર સુધીમાં સૌરાષ્ટ્ર કચ્છ સહિત ગુજરાતમાં હવામાન શુષ્ક રહેશે. ક્યાંય પણ હાલ વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી નથી.
22 ડિસેમ્બર સુધીમાં ગુજરાતનું હવામાન પલટાય અને દેશનાં ઉત્તરીય પર્વત વિસ્તારમાં ભારે હિમ વર્ષા થવાની શક્યતા રહેશે. 27 ઠંડીને વેગ મળશે અને ફરી હવામાન પલટાશે. જાન્યુઆરી માસમાં મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપો આવવાની શક્યતા રહેશે. પરંતુ 11 જાન્યુઆરી આસપાસ હાડ ધ્રુજાવતી ઠંડીને વેગ મળશે. જાન્યુઆરી પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે વાદળછાયુ વાતાવરણ અને માવઠું પડવાની શક્યતા રહેશે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પોતાની આગાહીમાં જણાવ્યું છે કે, 18થી 19 ડિસેમ્બરના વાદળો ઘેરાશે અને 18 ડિસેમ્બરના વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય વિસ્તારમાં બરફ વર્ષા થશે. 20થી 21 સુધીમાં બરફ વરસાદ અને કમોસમી વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 22 ડિસેમ્બર બાદ આકરી ઠંડીનો અનુભવ થશે. 27થી 28 ડિસેમ્બરના ઠંડીને વધારે લાગશે. 11 જાન્યુઆરીના હાડ થીજવતી ઠંડી પડશે. 17 જાન્યુઆરી સખત ઠંડી રહેશે. જાન્યુઆરીમાં એકથી બે હળવા મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવતા ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવશે. લા નિનોની અસરના લીધે સવારના ભાગે ઠંડી વર્તાશે.
અંબાલાલ પટેલે ફેબ્રુઆરી માટે આગાહી કરી છે. જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, પંચમહાલ તથા સૌરાષ્ટ્રમાં ઠંડીને વેગ મળશે. એક પછી એક ડિસ્ટર્બન્સ આવતા રહે. ક્યારેક સવારે કોઈ કોઈ ભાગોમાં હળવા ધુમ્મસ રહી શકે અને બેવડી ઋતુનો અનુભવ થાય. અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે જાન્યુઆરીમાં પણ રાજ્યમાં ઠંડા પવનો ફૂંકાશે.
પંજાબથી ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર, બંગાળ અને ઓડિશા સુધીના વિસ્તારોમાં ગાઢથી ખૂબ જ ગાઢ ધુમ્મસની ચેતવણી પણ જારી કરી છે. પ્રવાસીઓને ખાસ સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. ગાઢ ધુમ્મસને કારણે જાહેર અને ખાનગી પરિવહન વ્યવસ્થા પર પણ પ્રતિકૂળ અસર પડી છે. ટ્રેનો મોડી ચાલી રહી છે. નબળી વિઝિબ્લિટીને કારણે રસ્તાઓ પર વાહનોની ગતિ ઠપ્પ થઈ ગઈ છે. તો બીજી બાજુ પૂર્વ એશિયામાં સક્રિય ચક્રવાત બાકુંગ દક્ષિણ ભારતના કેટલાક રાજ્યોને અસર કરે તેવી શક્યતા છે.
દેશભરમાં હવામાન સતત બદલાઈ રહ્યું છે. ઠંડીનું મોજું અને ગાઢ ધુમ્મસ ઉત્તર ભારતમાં વધુને વધુ તકલીફો ઉભી કરી રહ્યું છે. અનેક સ્થળોએ અકસ્માતો નોંધાઈ રહ્યા છે. દિલ્હીમાં પણ હવામાન બદલાશે. કેટલાક રાજ્યોમાં વરસાદની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાન માટે ચિંતાજનક ચેતવણી જારી કરી છે. દિલ્હીમાં પ્રદૂષણ લોકો માટે પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ કરી રહ્યું છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કે આજનું હવામાન કેવું રહેશે.
