હવે સપ્ટેમ્બર છોડો, નવેમ્બરમાં પણ આવશે ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો! અંબાલાલની ફરી ભયાનક આગાહી
Ambalal Patel forecast: હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે ફરી એક મોટી આગાહી કરીને લોકોને વિચારતા કરી મૂક્યા છે. નવરાત્રિ દરમિયાન રાજ્યમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. નવરાત્રિમાં વરસાદ અંગે જોઈએ તો બંગાળ ઉપસાગરની સિસ્ટમને કારણે આજથી જ તારીખ 22 સુધીમાં રાજ્ય અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના રહેશે.
ગુજરાતના સૌથી લોકપ્રિય તહેવાર નવરાત્રિનો ઉત્સાહ ચરમસીમાએ છે. ગરબાના શોખીનો અને ખેલૈયાઓ આતુરતાથી તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પરંતુ આ ઉત્સાહ પર વરસાદ વિલન બની શકે તેવી શક્યતા છે. હવામાન વિભાગ અને જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, નવરાત્રિના પ્રારંભિક દિવસોમાં અને ખાસ કરીને અમદાવાદ સહિતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલના મતે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક નવી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે, જેના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ આવી શકે છે. 22 સપ્ટેમ્બર સુધી: રાજ્યના અનેક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર: નવરાત્રિના દિવસોમાં દક્ષિણ ગુજરાત સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી છે. 7 ઓક્ટોબર: આ દિવસે પણ વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. નવેમ્બર મહિનામાં પણ હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે.
હવામાન વિભાગે પણ નવરાત્રિની શરૂઆતમાં વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. જેમાં 17 થી 23 સપ્ટેમ્બર: ગુજરાત રીજન અને સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોમાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે. અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને હળવો વરસાદ પણ આવી શકે છે. નવરાત્રિ દરમિયાન નવરાત્રિના શરૂઆતના બે દિવસ કચ્છ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને પાટણમાં વરસાદ જોવા મળી શકે છે.
ચોમાસાની વિદાય અને વર્તમાન સ્થિતિ
ગુજરાતમાં આ વર્ષે સરેરાશ 25% વધુ એટલે કે 837.7 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. હાલમાં, રાજ્યમાંથી ચોમાસાની વિદાય શરૂ થઈ ગઈ છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશામાંથી ચોમાસુ વિદાય લઈ રહ્યું છે અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાંથી પણ ચોમાસાએ વિદાય લીધી છે. સમગ્ર રાજ્યમાંથી ચોમાસાને વિદાય લેતા એક સપ્તાહ જેટલો સમય લાગી શકે છે. જોકે, આ વિદાય વચ્ચે પણ કેટલીક સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. આ આગાહીઓને જોતાં, ખેલૈયાઓએ ગરબાના આયોજન માટે થોડી સાવચેતી રાખવી પડશે. વરસાદ ક્યાંક ખેલૈયાઓની મજા બગાડી ન દે તે માટે આયોજકો પણ ચિંતિત છે.
ઉલ્લેખનીય છેકે તારીખ 27 સપ્ટેમ્બરથી 5મી ઓક્ટબર વચ્ચે અરબી સમુદ્ર પણ સક્રિય થવાની શક્યતા રહેશે જેના કારણે 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર વચ્ચે દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અને રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા રહેશે. કેટલાક ભાગોમાં વધુ વરસાદ વરસી શકે અને 7 ઓક્ટોબર રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં અરબી સમુદ્રની સિસ્ટમના કારણે વરસાદની થવાની શક્યતા રહેશે.
ચિંતાની બાબત એ છે, કે સૌરાષ્ટ્રના અનેક ભાગોમાં અપૂરતો વરસાદ નોંધાયો છે અને સિંચાઈ સાધનો પણ ત્રાચા છે, આ વખતે વધુ વરસાદ ન થાય તો કૃષિપાક પર માઠી અસર થઈ શકે, આવા વિસ્તારોમાં કદાચ હવામાનની આગાહીઓ પણ વરસાદની પુષ્ટિ કરતી હોવા છતાં સારા વરસાદ થતો નથી. હવે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. નવેમ્બર મહિનાની શરૂઆતમાં પણ અરબી સમુદ્ર સક્રિય રહેવાની શક્યતા રહેશે. જે ગુજરાતનું હવામાન પલટાવી શકે છે.
